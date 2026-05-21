Vinicius no entrena por motivos personales

Nueva ausencia de Vinicius Jr. El brasileño, que tampoco se ejercitó el miércoles, no participó este jueves con el resto de la plantilla del Real Madrid por motivos personales, siempre con el permiso del club. Todo apunta a que el extremo no estará presente en el último partido de la temporada, que se jugará este sábado ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

El internacional con Brasil terminó con molestias el último encuentro ante el Sevilla y, con el Mundial a la vuelta de la esquina, nadie quiere correr riesgos. Vinicius será un jugador fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti, con el que siempre ha mantenido una gran relación.

Vinícius, ausente del entrenamiento por motivos personales; Trent, fuera por un virus / Real Madrid

Además del atacante, Álvaro Arbeloa también ha sumado una baja más este jueves. Trent Alexander-Arnold también se ha ausentado del entrenamiento debido a un proceso vírico. El lateral tampoco estará en el Bernabéu este sábado, si bien en ningún caso estaba previsto que jugase al tratarse del último partido de Dani Carvajal con el Real Madrid y su despedida.

A las bajas de Vinicius y Trent hay que añadir las de los lesionados Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, mientras que Aurelien Tchouameni es seria duda por molestias en la tibia.

La buena noticia para el técnico blanco es que recuperará a Fede Valverde para el último partido del curso. El uruguayo no ha vuelto a jugar después del incidente con Tchouameni y hay expectación con el recibimiento que tendrá por parte de la afición del conjunto blanco este sábado.

La sorpresa del entrenamiento la ha dado Endrick, que ha asistido a Valdebebas para ver a sus compañeros. Finalizada su cesión en el Olympique de Lyon, donde dejó destellos de su calidad, el delantero empezará este viernes una preparación específica en las instalaciones del Real Madrid con la mirada puesta en el Mundial.

El atacante será una pieza importante la próxima temporada, siendo el jugador que tiene más papeletas para acompañar a Vinicius y Mbappé en el tridente de ataque. La última decisión la tendrá José Mourinho, gran favorito al banquillo madridista.