Vinícius entra en la convocatoria "con riesgo cero"

El brasileño Vinícius Junior será la gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para el derbi madrileño del Metropolitano, como confirmó su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que tomará "riesgo cero" y evaluará en el día del partido si le da minutos o espera a la próxima jornada liguera.

Riesgo "cero" con Vini

"El riesgo es cero, ha entrenado ayer y hoy con riesgo cero. Si mañana para tenerlo hay que arriesgar, no lo vamos a hacer", manifestó Ancelotti en rueda de prensa que valoró el momento en el que su jugador llega al partido tras dejar en 28 días la recuperación de su rotura muscular.

"Lo hablaremos mañana con toda la calma y tranquilidad. Lo importante es que ha recuperado, obviamente tras un mes fuera le falta un poco de condición física como es normal. Son cosas que evaluaremos mañana", añadió.

El técnico del Real Madrid desveló que Vinícius va convocado como primera decisión y que la de darle minutos, aún no la ha tomado. "Ha empezado a entrenar ayer con el equipo, está en buena condición, la lesión está olvidada, se ha entrenado hoy muy bien y va a estar en la convocatoria. Ya decidiré el papel que va a tener en el partido".

"Se entrenó ayer con el grupo y hoy también. La lesión está olvidada, entrará en la convocatoria y veremos qué papel tiene. No está Carvajal, que le falta algo para estar al 100%. También están completamente recuperados Mendy y Ceballos".

Los derbis ante el Atlético

"El derbi siempre es una gran oportunidad, ya estés en un buen momento o en uno más difícil. Son partidos especiales, dos equipos con mucha calidad e intensidad. No creo que los partidos contra Valencia y Lazio afecten al Atlético de Madrid en el partido de mañana"

Bellingham y su estado

"No se encontraba bien el jueves, hoy está mucho mejor y mañana estará en el partido", explicó Ancelotti. "Si no está Bellingham, jugará otro. La plantilla ha demostrado que ante la falta de jugadores importantes son capaces de arreglarlo bien. No es para ponerse a llorar (risas)", añadió el técnico madridista.