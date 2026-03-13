¿Vinicius emula a Dembélé? El dato al que se agarra el Manchester City para remontar

Vinicius Jr pudo dejar al Manchester City sin opciones para la vuelta, pero Donnarumma enmendó su error anterior para dar una mínima esperanza a los de Pep Guardiola. El brasileño volvió a fallar desde el punto de penalti en un duelo de máxima exigencia europea, como ya hizo el curso pasado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Las posibilidades del conjunto blanco de pasar siguen siendo muy altas, pero esta historia ya ha pasado otras veces.

Al ver el fallo del brasileño, muchos recordaron a Ousmane Dembélé y su famoso mano a mano ante Alisson en las semifinales de la Champions 2019. Ese día, un Leo Messi histórico guio al Barça a un 3-0 que dejaba al conjunto de Ernesto Valverde rozando la final de la Champions en el Metropolitano. Todo fue perfecto ese día y el golazo del argentino de falta parecía ser definitivo, pero el 'mosquito' pudo aumentar aún más esa diferencia, pero su tiro salió manso a las manos del brasileño. El Barça había ganado con un resultado contundente, pero muchos se quedaron con esa jugada en la cabeza. Finalmente, el Liverpool remontó en Anfield, pero... ¿Qué hubiera pasado si el francés marca el cuarto ese día?

La reacción de Leo Messi al fallo de Dembélé / Enric Fontcuberta

Es la misma pregunta que algunos merengues se preguntan tras el fallo de Vinicius. El Madrid jugó mucho mejor que el Manchester City y debería pasar un milagro para que los blancos no estén en cuartos, pero la oportunidad de cerrar la fase estuvo en ese remate del brasileño desde los 11 metros.

La esperanza a la que se agarra el City

Evidentemente, el mal encuentro del Barça en la vuelta fue el responsable de la eliminación y no el fallo de Dembélé, pero con ese gol nunca sabremos cómo hubiera cambiado la historia. Ahora el Manchester City se agarra a los datos como último clavo ardiente para estar en cuartos de final.

Tal y como explicó MisterChip en su cuenta de X, el fallo de Vinicius 'aumenta las posibiliades' de la remontada 'citizen'. En la historia de las eliminatorias europeas se han remontado solo siete de 390 cruces, lo que supone un 1,8% de las veces. Pero tras la parada de Donnarumma, el porcentaje cambia.

A diferencia de con cuatro goles, los resultados con tres son algo mejores. Tampoco espectaculares, pero ya sabe Pep Guardiola que será muy complicado. Se han remontado 54 eliminatorias europeas de 850 con tres tantos de ventaja, lo que supone un 6,4%. Un 4,6% más.

Estos datos nos explican que ha pasado en la historia de las competiciones europeos cuando se han buscado remontadas y sirven para reflejar la dificultad de lo que necesita el City. Pero el futuro se decidirá el martes en el Ethiad. ¿Terminará el Madrid maldiciendo el falló de Vinicius? No lo parece, pero un cuarto gol hubiese incluso facilitado más las cosas a los merengues.