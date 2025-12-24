Vinicius duda y pone en jaque al Madrid

Días convulsos en el madridismo con Vinicius como gran protagonista. El jugador brasileño vivió un día complicado el pasado sábado, cuando una parte del Santiago Bernabéu le dedicó una pitada en el momento en el que fue sustituido. No es la primera vez que la afición del conjunto blanco muestra su descontento con el extremo, pero sí fue una pitada más coral y ruidosa que en las otras ocasiones.

Tras el partido, todavía en caliente, Vinicius tuvo un gesto que no gustó nada al madridismo. Un mensaje con tres puntos suspensivos junto a una foto del encuentro y un cambio de foto en su perfil de Instagram, pasando de una imagen con la camiseta del Real Madrid a una con la de la selección brasileña.

Vinicius, durante el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City / EFE

Apenas son unos detalles, pero cogen más importancia analizando el contexto. No hay que olvidar que Vinicius Jr se encuentra en negociaciones para renovar su contrato desde hace ya casi un año y que todo quedó paralizado antes del último verano. La cosa sigue igual, con el club y los agentes del futbolista obligados a entablar conversaciones y tomar decisiones en los próximos meses.

Vinicius duda

La renovación del internacional brasileño no será sencilla. Según informó El Chiringuito, los pitos del sábado supusieron un punto de inflexión, ya que el futbolista sintió "por primera vez que no tiene el apoyo de la gente". El medio afirma que "algo ha cambiado" en las intenciones del extremo, cuya intención siempre fue renovar con el club.

"Hay dudas por su parte de si realmente el madridismo quiere que siga en el Real Madrid y eso le genera dudas de cara a tomar una decisión para su futuro", sentenció Marcos Benito en el programa. Este cambio, provocado por todo lo que ha sucedido en los últimos meses en el club, implica muchas cosas en la negociación que tendrá lugar de cara a verano.

El Madrid, en jaque

Desde el club siempre se ha transmitido que la intención es renovar a Vinicius, al que se considera una parte fundamental del equipo. Florentino Pérez siente un cariño especial por el futbolista. Le ha protegido en numerosas ocasiones y siempre ha sido muy cercano a él, como se pudo ver tras algún episodio de racismo o con la gala del Balón de Oro del año pasado.

A pesar de todo, el Madrid no está dispuesto a tener cualquier concesión con el futbolista, especialmente a nivel económico, donde se encuentran las principales diferencias entre ambos. El club apuesta por un aumento, pero las cantidades que se han mencionado hasta el momento no cumplen los deseos del jugador y sus agentes.

Vinicius, durante el partido contra el Sevilla / EFE

Desde el entorno de Vinicius sienten que tienen la sartén por el mango y que el tiempo corre a su favor. Con contrato hasta 2027, en verano entrará en el último año de la actual vinculación y en enero de 2026 ya podría negociar con cualquier equipo para irse libre, algo que el Madrid quiere evitar a toda costa.

Para llegar a un acuerdo, las dos partes tendrán que ceder en ciertos términos. El verano que viene se antoja como el punto culminante de la situación. O se llega a un acuerdo para entonces, o una salida del jugador, incluso en ese mismo mercado, dejaría de ser una utopía para convertirse en un escenario real.