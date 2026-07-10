Vinicius se disculpa públicamente tras el batacazo de Brasil en el Mundial

Fue el mejor jugador de Brasil durante el Mundial, pero no pudo evitar la decepcionante eliminación de los suyos en octavos de final frente a la Noruega de Erling Haaland. Vinicius Jr y sus compatriotas se fueron a casa antes de lo esperado, igual que en los últimos grandes torneos que ha disputado la 'canarinha' estos años.

El extremo del Real Madrid se marcha del campeonato con cuatro goles y una asistencia en los cinco partidos que ha disputado, tirando del carro del equipo de Carlo Ancelotti, que perdió a Raphinha por lesión y que en ningún momento dio señales de ser firme candidato al título.

Neymar y Vinicius / EFE

Noruega le abrió los ojos con un partido en el que los nórdicos dominaron el balón y sentenciaron la eliminatoria con dos goles de su estrella. Tras la eliminación, Vinicius ha lanzado un mensaje público en sus redes sociales para disculparse con la afición brasileña por el desempeño decepcionante del equipo.

"Casi cuatro años después, vuelvo a pensar en lo que escribí tras una decepción en el Mundial. Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar", empieza explicando el jugador del Madrid.

"Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminado de un Mundial en octavos es una sensación difícil de explicar. Sé lo mucho que me he preparado, lo mucho que me he concentrado, lo mucho que quería esto por vosotros, por mi familia", añade.

La estrella de Brasil no duda a la hora de disculparse con su gente y de admitir que lo ocurrido es un golpe duro para el equipo. "La sensación de frustración es absurda. Teníamos un equipo lo suficientemente fuerte como para llegar más lejos y no lo hemos conseguido. Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", concluye.

Ahora Vinicius empezará sus vacaciones, antes de incorporarse a la pretemporada del Real Madrid para ponerse a las órdenes de José Mourinho. Todo ello en medio de los rumores de una posible salida este verano en el caso de que no alcance un acuerdo con el club para renovar. El Mundial ya es agua pasada para el brasileño, pero todavía quedan semanas intensas para él en un verano que se antoja decisivo para su futuro a corto plazo.