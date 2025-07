Vinicius desconecta del Madrid: parque temático propio por su 25 cumpleaños y concierto del 'culé' Travis Scott

Desde el pasado 9 de julio, cuando el PSG eliminó al Real Madrid del Mundial de Clubes, Vinicius decidió aprovechar el tiempo libre al que obliga un calendario saturado. El conjunto blanco volverá al trabajo el 4 de agosto y los jugadores quieren hacer un 'reset' con respecto a un curso de 68 partidos, el que más en una temporada que no ha sido positiva en cuanto a resultados. Tampoco en el plano individual para el brasileño, quien, después de su frustrado Balón de Oro, protagonizó un bajón de rendimiento del que no pudo salir en la cita de EEUU.

Travis Scott, del 'clásico' a estrella en el 25 aniversario de Vini

Sin embargo, Vinicius ha decidido establecer un parteaguas, construyendo su propio relato y marca. Un modo de aislarse del ruido que también ha generado su no renovación. Mientras que desde el Real Madrid deslizan que el jugador ha faltado a su palabra tras un pacto no escrito rubricado en abril, desde el entorno del jugador proclaman su libertad para decidir sobre su futuro, que, por contrato, todavía está vinculado hasta 2027. No hay prisa por prolongar la vinculación. Menos, en un momento de bajo rendimiento del '7' del Madrid.

Vinicius acaba de cumplir 25 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Para ello, ha construido un parque temático propio llamado 'Baila, Vini Jr.', una clara referencia al lema que en su día popularizó Neymar, para defender al futbolista de los que criticaban sus celebraciones. La frase que terminaría siendo el título del documental de Netflix. Una pieza audiovisual que, como todo lo que rodea al brasileño, provocó una reacción de opuestos. Pero el de Sao Gonçalo está dispuesto a crear su propio universo de marca, como ha demostrado estos días.

El parque temático consagrado a su personalidad estuvo coronado por dos bustos gigantes del jugador, emulando la figura de Travis Scott en la portada de su disco 'Astroworld'. Precisamente, la actuación del rapero estadounidense fue el punto culminante de la velada celebrada en Varagem Pequena, barrada situada en Lajedo, al este de Brasil. Artista que celebró efusivamente la victoria del Barça sobre el Real Madrid en el último Clásico de mayo. Cabe recordar que fue el elegido para aparecer en el frontal de la camiseta azulgrana ese día, fruto del acuerdo de patrocinio con Spotify.

La marca Vinicius crece: del Alverca a su fundación de ayuda infantil

Scott, buen amigo de Vinicius, también participó en una promoción del FC Alverca, equipo portugués del que el brasileño es propietario y que acaba de ascender a la primera división de Portugal. Junto a Camavinga, también presente en el 25 aniversario de su compañero, y Chase B, productor discográfico, posaron en la presentación de las camisetas del conjunto luso, que ha vivido una explosión de su difusión mediática. Es una pata más del 'imperio Vinicius' que el jugador está construyendo de la mano de actores líderes en marketing, como la agencia ROC Nation.

Dentro de la intensa agenda vacacional de Vinicius, también ha tenido lugar la inauguración de su estatua de cera en el Sambódromo Marques de Sapucaí, corazón del carnaval de Rio de Janeiro. La escultura, realizada por el museo Madame Tussauds, es, según sus creadores, un homenaje a su trayectoria y su impacto dentro y fuera del campo. "Estoy feliz por estar aquí con mi familia, con mis amigos... Es la primera vez que se revela una figura de estas en Brasil. Siempre soñé con esto”, dijo el jugador del Real Madrid, que ha recuperado la sonrisa fuera del campo.

Más allá del 'show' montado con Travis Scott, Vinicius también quiso celebrar su 25 aniversario con los niños que apadrina a través de su fundación Instituto Vini Jr. Una sucesión de actos que le apartan del ruido generado por la paralización de su renovación con el Real Madrid y con la multimillonaria oferta de Arabia Saudí rondándole a una corta edad. Un conjunto de movimientos que han puesto en el mercado a un jugador que hasta hace una temporada era intocable y sobre el que pivotaba el futuro del equipo madridista, del que ha desconectado por unas semanas.