Vinicius desata la ira del madridismo con su mensaje tras la derrota: "Un día especial"

La pesadilla de Vinicius Jr parece ir más allá de los pitos del Bernabéu. El brasileño quedó señalado en la derrota ante el Valencia tras fallar el penalti y firmar una actuación bastante decepcionante en la primera parte, a pesar de que resarció un poco en la segunda, marcando el gol del empate antes de ser sustituido.

El extremo del Real Madrid, considerado una de las grandes estrellas del equipo junto a Mbappé y Bellingham, no se libró de los pitos del Bernabéu tras errar desde los once metros y mostrarse desconocido en varias acciones en las que no suele fallar.

Pero las cosas no se quedaron en el césped, tras el partido, Vinicius publicó un mensaje en su Instagram personal por haber igualado a Ronaldo Nazario con 104 goles con la camiseta madridista.

"Un día especial. Es un honor llevar los mismos goles que mi ídolo y junto a él ser el brasileño con más goles en la historia de este club. Yo he llegado aquí como un niño y él me ha enseñado el camino del gol. Gracias por los consejos y la tranquilidad, Ronaldo Fenómeno R9. Un mal partido donde sabemos que tenemos que mejorar, pero el Madrid nunca se rinde. Nos vemos en Londres", escribió el futbolista.

Dicho mensaje, publicado unos minutos después de caer ante el Valencia en un partido que puede dejar sin Liga al Madrid, no ha sentado nada bien a la afición del equipo blanca.

Especialmente la primera frase: "un día especial". La publicación ha encendido la ira del madridismo contra Vinicius, con mensajes cargando contra el brasileño comentando la publicación.

En menos de una hora, la foto ya cuenta con más de 7.000 comentarios en Instagram, incluyendo muchos de madridistas que no están para nada contentos con la publicación del brasileño.

"No es día para andar publicando eso, nos hemos quedado sin Liga", "¿Era necesario hoy, Vini?", "Bro, acabamos de perder LaLiga, estás loco", "Empieza a jugar más y hablar menos", "Qué deprimente, falla un penal y no está jugando bien y aun así se digna a publicar esto...", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

La relación entre Vinicius y la afición del Madrid parece más delicada que nunca. El brasileño no está rindiendo como se esperaba esta temporada, especialmente en 2025, y eso, unido al mal rendimiento del equipo general, está haciendo que una parte de los fans le señalen.