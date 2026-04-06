Vinicius defiende a Lamine de los ataques racistas: "Es importante que hable, somos famosos, pero los negros pobres lo tienen más difícil"

Vinicius tuvo todas las miradas puestas en la previa del Real Madrid - Bayern. Fue el encargado de comparecer junto a Arbeloa antes de un duelo decisivo para la temporada del club blanco. La suya, una intervención cargada de titulares. Entre ellos, los que dirigó contra Xabi Alonso o los que versaron sobre su relación con Mbappé. Fuera de la agenda propiamente del fútbol, hubo otro gran tema.

El brasileño siempre se ha puesto como símbolo del antirracismo, después de ser víctima de ataques discriminatorios en distintos campos. Algunos terminaron judicializados, lo que representa la capacidad de actores como los futbolistas profesionales para levantar para amplificar los mensajes contra la xenofobia. Por eso, en la agenda de preguntas se coló una sobre lo vivido en el España - Egipto en Cornellà.

"Hay racistas en todos los países"

“Es un tema complicado y que pasa muchas veces. Ojalá Lamine pueda seguir también esta lucha. Nosotros tenemos dinero, pero los negros pobres tienen más dificultades que nosotros. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos los países y si luchamos juntos ojalá que otros jugadores y la gente deje de sufrir estas cosas”, defendió el extremo brasileño.

"Musulmán el que no bote" fue el cántico que se escuchó en la grada del estadio donde juega de local el Espanyol durante el partido de la selección. Una situación denunciada por Lamine: “Soy musulmán y usar la religión como burla en un campo os deja como ignorantes y racistas”. Apenas unos días después, el pasado sábado, el jugador del Barça volvió a recibir comentarios xenófobos en el Metropolitano.

Por eso Vinicius se alineó con su protesta. Él vivió un incidente con Prestianni, en el Benfica - Real Madrid que sigue bajo investigación por parte de la UEFA. El organismo suspendió cautelarmente al argentino en la vuelta por la denuncia del brasileño, que obligó a la suspensión del partido en Da Luz tras activarse el protocolo que protege a los jugadores frente a situaciones de odio como la vivida en Cornellà.