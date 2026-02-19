Debate nacional en Portugal por el 'caso Prestianni': lo que hay detrás de la polémica racista con Vinicius

El fútbol es un habitual compañero de los desayunos, aunque cada vez menos. Quizás por el exceso o por la privatización del mismo. Sin embargo, la polémica por el supuesto insulto de Prestianni, jugador del Benfica, a Vinicius, autor de un gran tanto del Real Madrid que incendió la mecha, se coló hasta en las tertulias matinales. La xenofobia es una cuestión latente en una sociedad que viene de vivir unas elecciones presidenciales en las que el candidato del Partido Socialista, António Seguro (66,83%), venció claramente al ultraderechista de Chega André Ventura (33,17%). Sin embargo, la polarización se palpa.

El racismo contra los brasileños en Portugal

El impacto de lo vivido se demuestra en la apertura de una investigación por parte de la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte para ver si se cometió alguna infracción durante el partido. Casi medio millón de brasileños residen en Portugal en 2024. Hasta la mitad de los lusos considera que la cifra debería reducirse, según los últimos estudios demoscópicos. Es la comunidad migrante más numerosa del país y, por tanto, la más señalada. Fue crítico el caso del panadero João Paulo Silva Oliveira, de 56 años, quien ofrecía "500 euros por la cabeza de cada brazuca".

La “racialización” del brasileño en Portugal es un concepto importante. Según la Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, el racismo no tiene que ver solo con el color de la piel o la etnia, también con la nacionalidad. Así, a los brasileños se les asocian estereotipos discriminatorios como el hecho de relacionar a las mujeres con la prostitución y a los hombres como ladrones. La situación ha llevado a proponer una reforma legal para aumentar las penas y convertir la incitación al odio en un delito público para tratar de darle más protección a las víctimas.

Una estrategia punitiva, más que en busca de retomar una convivencia real. Se quiere trasladar una estrategia similar al fútbol, para evitar episodios como el vivido en 2022 por Edson Pires, un jugador del Olhanense, expulsado por el árbitro del partido tras denunciar que había sido objeto de insultos racistas. De acuerdo con el Estudo Nacional sobre o Racismo no Futebol em Portugal: Perceções e vivências, el 60% de las personas relacionadas con el fútbol afirma haber sido testigo o se ha enfrentado a episodios de racismo en este deporte. Esto lleva a situaciones paradójicas como que en el vídeo de defensa del Benfica de Prestianni, alegando que los compañeros de Vinicius no escucharon nada, se oigan, precisamente, insultos de esta naturaleza.

Broncas con la prensa y denuncias

El debate por el enfrentamiento entre Prestianni y Vinicius se ha llevado también a términos de clubes. Mientras que los seguidores del Sporting o del Porto critican la actitud de los benfiquistas, estos sienten que se está haciendo una campaña contra ellos. "El Benfica ya ha percibido que está siendo cercado y que existe una campaña para que Prestianni sea castigado", comentaba Pedro Sousa, director ejecutivo de CM Rádio, en una tertulia matinal. En el argumentario del club lisboeta y su entorno, trasladado por el propio Mourinho, está el señalar un caldo de cultivo provocado por el brasileño.

No solo por su celebración, sino por otras escaramuzas previas contra la grada de Da Luz y jugadores rivales. La situación es similar a la vivida en otros campos, pero ahora el problema se ha internacionalizado. "Cuando alguien denuncia discriminación en el fútbol, o en cualquier otro lugar, la primera prioridad es que se le escuche y se sienta apoyado. Centrarse en la celebración del gol de Vinicius Jr o en la historia del club es una forma de gaslighting (manipulación)", denunció la organización Kick It Out, que trabaja para eliminar la discriminación del fútbol.

El post-partido entre el Benfica y el Real Madrid fue muy tenso. Da Luz vivió escenas de enfrentamiento en el campo, en la grada y hasta en el exterior del estadio. Un grupo de tres seguidores amenazó a un periodista de la CMTV en pleno directo, cuando estaba informando del incidente. Un medio de comunicación que días antes fue vetado por el club luso tras denunciar "la falsedad de que algún miembro del Sport Lisboa e Benfica haya agredido o amenazado a algún trabajador de esta cadena". Otro frente de conflicto sobre el que el rival del Real Madrid ha cerrado filas.

"Vinicius es un gran jugador, pero un hombre pequeño"

"La mayor leyenda del Benfica es Eusébio; por lo tanto, este club no es racista", argumentó Mourinho en una sala de prensa, mientras que João Martins, periodista de Benfica TV, el canal oficial de la entidad, escribía en sus redes sociales: "Vinicius es un gran jugador, pero un hombre pequeño, ¡muy pequeño!". Mientras, en A Bola, el diario más próximo al club benfiquista, Luís Pedro Ferreira, opinaba que "un problema como este, el racismo, no es de clubes; es mucho mayor que una frontera, una nacionalidad o incluso un deporte. Ser joven e inexperto o mayor y 'veterano de guerra' tampoco da derecho a nadie a insultar a otro por el color de su piel".

Queda en el aire una sospecha difícil de confirmar ante la falta de pruebas, aunque el hecho de taparse la boca aumente las sospechas sobre Prestianni hasta el punto de que Mikaël Silvestre, miembro de la comisión de jugadores de la FIFA, revelase que, desde el incidente, se están produciendo debates sobre la posibilidad de sancionar a los futbolistas que se tapen deliberadamente la boca para ocultar determinadas ofensas. Un gesto que, más allá de lo evidente, ha recuperado un debate profundo que es de Portugal, pero también de todo el mundo.