"Vinicius me da mucha pena"

Rafael Van der Vaart quedó hastiado del comportamiento de Vinicius en el Madrid-Bayern, partido en el que protestó de forma continua al colegiado y se quejó de, al menos, tres posibles penaltis que no fueron. El exfutbolista holandés criticó la forma de jugar del brasileño a pesar de reconocer que tiene un talento impresionante: "Lo de Vinicius es Horrible. Me exaspera verlo jugar. Me da muchísima pena porque es un jugador fantástico. Pero cada vez que recibe un pequeño golpe, se tira al suelo con la esperanza de que le saquen tarjeta roja al rival, y luego se levanta como si nada", comentó.

Van der Vaart indicó que lo que debe hacer es jugar y centrarse en el partido antes de intentar influir en el árbitro: "Eso es lo que me da pena de él. El Real Madrid es un club donde puedes jugar mal durante todo un partido, pero a los aficionados no les importa. Porque saben que, de repente, de la nada, entra ese impulso que hace que el estadio cobre vida. En el Bayern de Múnich no funciona así", sentenció.

Vinicius estuvo muy activo ante el Bayern, pero no tuvo su noche a pesar de que consiguió desbordar por su banda. El brasileño acabó bastante desquiciado con protestas al colegiado e, incluso, en la media parte le pidió que pitara a los dos equipos con el mismo criterio en una actitud que captaron las cámaras.

El madridista fue pitado al errar una clara ocasión de gol y al perder algún balón en zona peligrosa y acabó enfadado. Tanto él como Mbappé abadonaron el terreno de juego cabreados por la derrota y por los pitos del público blanco, que se exasperó por la falta de actitud defensiva de algunos futbolistas sobre el terreno de juego. Vinicius ha tenido una relación complicada este curso con la afición del Bernabéu y eso ha hecho que se especulara con su futuro. Ahora, todo indica que va a renovar aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo.