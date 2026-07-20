Vinicius da la bienvenida a Cucurella al Real Madrid tras conquistar el Mundial

La historia de Marc Cucurella durante este verano ha sido, cuanto menos, singular. El mismo día en que España debutaba en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se oficializaba su fichaje por el Real Madrid procedente del Chelsea por 60 millones de euros. El canterano del Barça afrontará ahora una nueva etapa en el eterno rival después de firmar un Mundial brillante con España.

El exblaugrana ha sido uno de los futbolistas más destacados de la selección de Luis de la Fuente durante el Mundial. Disputó todos los partidos como titular y firmó un torneo de altísimo nivel, consolidándose como uno de los mejores laterales de la competición gracias a su solidez defensiva, su despliegue físico y su constante presencia en ataque. Su rendimiento fue clave en el camino de España hacia la conquista de la segunda estrella.

Primer guiño de Vinicius

Apenas unas horas después de la victoria de España en la final frente a Argentina, Vinicius utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a su nuevo compañero. El brasileño compartió una fotografía de Cucurella besando la Copa del Mundo, publicada previamente por el Real Madrid, acompañada del texto: "¡Enhorabuena y bienvenido, Cucu!".

La historia de Vinicius / Instagram

Tras unos días de descanso, Cucurella se incorporará a la disciplina del Real Madrid para iniciar una nueva etapa vestido de blanco. El lateral aterriza reforzado después de firmar uno de los mejores torneos de su carrera y con la confianza de haberse convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial.

En el conjunto madridista está llamado a formar una sociedad de muchos quilates junto a Vinicius en el carril izquierdo. Mientras tanto, en Barcelona sigue llamando la atención que uno de los canteranos de La Masia que no encontró sitio en el primer equipo blaugrana haya acabado fichando por el eterno rival, proclamado campeón del mundo con España.