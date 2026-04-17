Vinicius, en la cuerda floja: el brasileño, cuestionado en el Real Madrid y sin ofertas para salir

Tras la sonada eliminación del Real Madrid en la Champions League el pasado miércoles ante el Bayern de Múnich, el club blanco vive uno de sus momentos más convulsos de los últimos años. Los rumores se multiplican, los señalados se acumulan y ya se empiezan a barajar posibles sustitutos para Álvaro Arbeloa en el banquillo.

Una de las grandes incógnitas que planea sobre el equipo es si existe, después de tres entrenadores distintos en poco más de dos temporadas, un técnico capaz de hacer funcionar el tridente formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr. Florentino Pérez no parece dispuesto a desprenderse del francés, a pesar de que una parte importante del madridismo le señala directamente como culpable del evidente empeoramiento colectivo. Bellingham, por su parte, llegó como la gran estrella hace dos años y, de momento, nadie en el club contempla su salida.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol ante el Bayern / ANNA SZILAGYI / EFE

En medio de esa disyuntiva, con su complicada situación contractual y el claro bajón de rendimiento de las dos últimas temporadas, Vinicius se ha convertido en el principal objetivo de las críticas dentro del entorno madridista.

Sin destino posible

En este contexto, los agentes del brasileño se están moviendo activamente para buscarle una salida en caso de que la renovación no llegue a buen puerto. Sin embargo, todo indica que la operación se presenta extremadamente complicada.

Según el periodista francés, Romain Molina, no hay nadie dispuesto a ficharlo. Sus representantes lo están intentando todo, pero se están topando con un muro. El Chelsea, club conocido por sus grandes inversiones en el mercado, tampoco lo quiere. Y el gran problema es económico.

El propio Real Madrid, además, tampoco quiere (ni puede) darle un salario de 30M, según Molina. La renovación que se venía negociando se ha enfriado notablemente y, a día de hoy, las posturas no parecen acercarse.

Así las cosas, Vinicius se encuentra en una posición delicadísima: cuestionado en el vestuario y en la grada, sin oferta seria que se ajuste a sus pretensiones económicas y con un club que ya no está dispuesto a hacer un esfuerzo desmesurado por retenerle.

El aspirante al Balón de Oro de hace dos años se ha convertido, de repente, en el jugador más incómodo del Madrid. El futuro del brasileño ahora queda en el aire, a la espera de lo que suceda en el próximo mercado estival.