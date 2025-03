Vinicius lo cuenta todo: "El club me pidió que no fuera a la gala del Balón de Oro"

En la previa del derbi de Champions ante el Atlético de Madrid, Vinicius Jr apareció como uno de los grandes protagonistas. Junto a Carlo Ancelotti, el brasileño fue el encargado de responder a las preguntas de las periodistas en rueda de prensa y no evitó ningún tema.

Uno de los primeros temas candentes de los que habló el brasileño fue de los árbitros españoles y europeos: "Sí, creo que sí (estoy más tranquilo con los árbitros de Europa). Los árbitros de Europa defienden a los jugadores que dan el espectáculo y eso es importante para nosotros porque sabemos que van a castigar a la gente que nos da patadas y para el juego en todo momento".

El jugador del equipo blanco también dejó claro qué es lo que le pone más nervioso: "Cuando los árbitros no sacan tarjeta a los demás y cuando yo protesto por primera vez me sacan tarjeta. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero creo que cada partido estoy mejorando y estoy intentando estar más tranquilo. Así voy poco a poco a mejor. La gente se olvida que solo tengo 24 años y tengo que aprender mucho".

Los rumores de Arabia Saudí

Dejando los árbitros a un lado, las preguntas empezaron a centrarse en los rumores de una posible salida rumbo a Arabia Saudí. "Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato lo antes posible porque soy feliz aquí, en el mejor equipo del mundo. No podría estar en un sitio mejor que este", afirmó Vinicius.

"Estoy aquí para seguir la historia y todo lo que este club y el presidente me han dado. Ojalá pueda seguir marcando más goles y cumpliendo más partidos con esta camiseta. Mi sueño de niño siempre fue llegar hasta aquí y ahora que lo he hecho puedo ganar mucho más y entrar en la historia de este club", explicó el extremo madridista.

La gala del Balón de Oro

Vinicius, durante el partido ante el Betis / Jose Breton / AP

Aunque ya han pasado meses, la gala del Balón de Oro sigue siendo uno de los temas a tratar siempre que Vinicius aparece. "No me sentí traicionado (por lo que pasó). Hay gente que vota lo que ellos creen. Yo tengo mis pensamientos, mis compañeros también. Nunca he soñado con ganar el Balón de Oro. Claro que cuando estás cerca de ganarlo lo quieres ganar, pero tendré opciones de ganar otros premios. Ya he ganado dos Champions y estoy aquí para ganar mucho más", dijo el futbolista.

Además, el brasileño también confesó de quién fue la decisión de no ir a la gala: "Siempre del club. Yo hago lo que el club me manda. Ellos me pidieron quedarme en Madrid y yo lo hice tranquilo".

Por último, Vinicius fue autocrítico con lo ocurrido en la derrota ante el Betis: "En el último partido faltó un poco de todo. Empezamos muy bien, pero después de 20 minutos fallamos demasiado e hicimos todo mal. Lo mejor es que haya pasado en este último partido porque mañana no puedes fallar. No queremos ir a casa tan temprano. Estamos aquí para mejorar y hacer nuestro mejor fútbol mañana".