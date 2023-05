Vinicius cuelga un vídeo con los insultos racistas recibidos en España

"No, no son casos aislados. Son episodios contínuos repartidos por varias ciudades de España" "¿Qué falta para criminalizar a estas personas y castigar deportivamente a los clubs?

Vinicius lanzó un nuevo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, el mismo medio que utilizó para calificar a LaLiga y a España de racistas, después los hechos ocurridos el domingo durante la visita del Real Madrid a Mestalla. El delantero del Real Madrid acompaña este mensaje con un víedo en el que recopila imágenes de los insultos racistas que le han dedicado en varios campos.

En los dos últimos años LaLiga ha presentado nueve denuncias con Vinicius como víctima de actos racistas. Tres de ellas fueron archivadas después de la correspondiente investigación. En otras dos, Valladolid y Mallorca retiró el carnet a los aficionados implicados por un período de tres años. En el resto, la investigación continúa abierta.

El brasileño denuncia en este nuevo mensaje el racismo de todas las aficiones de LaLiga: "Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchas esta temporada. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales... Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en “casos aislados”, “un hincha”. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)".

El delantero del Real Madrid lamenta que no se persiga a estos aficionados: "La evidencia está en el video. Ahora pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas". Y se pregunta por qué nadie toma cartas en el asunto para acabar con esta situación: "¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no demandan a LaLiga? ¿Por qué no se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?".

Vinicius concluye: "El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. No hay que culparme para justificar actos delictivos. No eres fútbol, eres inhumano".