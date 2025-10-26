Vinicius criticó a Lamine en pleno partido: "Solo das pases atrás"

Vinicius Jr terminó el Clásico siendo protagonismo por sus desplantes, enfados y por encararse con los jugadores del Barça. El jugador brasileño protagonizó algunas escenas que darán que hablar las próximas semanas, incluyendo un cabreo monumental contra su propio entrenador, Xabi Alonso, cuando este decidió sustituirle en el minuto 70.

Sin embargo, el brasileño ya fue foco de tensión mucho antes, mientras transcurría el encuentro. En un momento de partido, Vinicius se dirigió a Lamine Yamal diciéndole: "Son todo pases atrás, solo pases atrás".

Una forma de vacilar al '10' del Barça por su juego, que según el jugador del Madrid se basó únicamente en pases hacia atrás. Fue la primera evidencia de las ganas que le tenía el brasileño al internacional español, algo que quedaría patente una vez finalizó el encuentro.

Cabe decir que, entre medias, según las imágenes captadas por DAZN, los dos tuvieron un momento de complicidad en el que parecían hacer las paces, con una sonrisa mientras chocaban las manos.

Un momento de calma que no duró demasiado. Al final del partido, Vinicius volvió a atacar a Lamine recriminándole que hablaba mucho y tratando de encararse con él mientras sus compañeros trataban de pararle.

Este es el octavo partido en el que los dos futbolistas se ven las caras. Hasta el momento van cuatro victorias de Lamine Yamal (todas el curso pasado), tres de Vinicius con el Real Madrid y un empate (3-3 entre España y Brasil).