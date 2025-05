Vinicius, este es el contrato que ha pactado con el Madrid

Vinicius Júnior ya ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid. Solo falta la firma oficial, prevista para cuando finalice La Liga y antes del Mundial de Clubes con la presencia del presidente Florentino Pérez y el propio jugador. De esta manera, se daría carpetazo a la opción de irse a Arabia Saudí con lo que el Madrid mantendría la misma base ofensiva para la próxima temporada pese al mal rendimiento del presente curso.

Según una información de la Cadena SER, el atacante brasileño firmará hasta 2030, añadiendo tres años más al vínculo actual. Su representante, Frederico Pena —quien también gestiona la carrera de Endrick— prefiere contratos relativamente cortos que den flexibilidad a los jugadores. Este será el tercer contrato de Vinicius con el Madrid: el primero lo firmó con solo 17 años, el segundo llegó en 2022, y ahora concreta este nuevo compromiso.

Un salario de 20 millones

Con esta renovación, Vinicius se convertirá en el futbolista mejor pagado del vestuario. En 2022 firmó un contrato progresivo valorado en 75 millones de euros por cinco temporadas (hasta 2027), con una media de 15 millones netos por año. Con las nuevas condiciones, su salario ascenderá a unos 20 millones netos anuales. En comparación, Mbappé estaría percibiendo unos 15 millones por temporada, sin contar con la elevada prima de fichaje que se reparte durante su contrato.

El jugador renueva por tres temporadas y será el jugador con un mejor salario de la plantilla madridista

Como no podía ser de otra manera, el nuevo acuerdo incluye importantes incentivos por logros deportivos. A nivel colectivo, hay primas por títulos, y a nivel individual, por cifras de goles o galardones como el Balón de Oro o el premio The Best. Este último, por ejemplo, le generó un ingreso adicional de dos millones de euros. Con el Balón de oro se quedó con cara de circunstancias.

Ni el jugador ha querido marcharse, ni el club ha contemplado dejarle ir. Rechazó una descomunal oferta procedente de Arabia Saudí que le habría reportado 1.000 millones en cinco años. Para el Real Madrid, Vinicius es una pieza clave. De momento, no se ha desvelado si hay una cláusula especial para irse a Arabia.

A diferencia de otros casos, las condiciones renovadas entran en vigor desde la firma, no desde el fin del contrato actual. Esto significa que Vinicius comenzará a percibir su nuevo sueldo de forma inmediata. Entre 2025 y 2030, el brasileño ganará alrededor de 100 millones de euros netos, siempre bajo un modelo progresivo.