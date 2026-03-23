Vinicius se cobra su venganza y se la devuelve a Simeone: "¡Me van a vender, me van a vender!"

En una historia que parece interminable, Vinicius Júnior volvió a ser el protagonista de un nuevo episodio polémico como jugador del Real Madrid. No contento con acaparar todas las miradas sobre el verde gracias a su doblete contra el Atlético de Madrid, el extremo brasileño tuvo sus más y sus menos con miembros del club colchonero, entre ellos su entrenador: Diego Pablo Simeone.

La historia entre el técnico argentino y el atacante madridista viene de lejos. Son incontables los 'piques' que han tenido ambos desde hace temporadas, con su punto álgido este mes de enero cuando Simeone provocó a Vinicius a su salida del terreno de juego: "Te va a echar Florentino, 'acordáte' de lo que te digo", le espetó el técnico argentino. La provocación generó múltiples respuestas, aunque todavía faltaba por ver cómo iba a actuar el brasileño una vez se encontrara de nuevo con el 'Cholo' sobre el terreno de juego.

La respuesta fue tan medida como esperada; a su salida del campo, Vinicius se acordó de la frase de Simeone y le dijo entre risas con tono irónico: "¡Me van a vender, me van a vender!", en referencia a su último episodio. El delantero madridista aprovechó su doblete contra el Atlético de Madrid, con victoria blanca incluida, para saldar cuentas con el entrenador y recordarle que no se va a ir del equipo ni nadie le va a echar.

No fue la única provocación

No fue la única provocación de Vinicius en el campo contra el Atlético de Madrid. Se las tuvo también con el hijo de Simeone, Giuliano, a quien se dirigió tras una acción reñida entre ambos: "De lateral bueno. Juega más de lateral", le dijo con ironía el brasileño. También se las vio con Koke, un viejo conocido, y con el resto de los jugadores colchoneros, que tuvieron que soportar -como el resto de equipos- las idas y venidas de un jugador tan determinante en lo relacionado con el verde como provocador fuera de este.

La victoria del Real Madrid le permite situarse a cuatro puntos del FC Barcelona y no perder comba con los azulgranas en lo más alto de la tabla. El equipo de Álvaro Arbeloa parece haber encontrado la tecla sin Bellingham ni Mbappé en el once, aunque falta por ver qué tiene preparado el técnico madridista una vez sus dos estrellas se recuperen.