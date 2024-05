Vinicius cede la banda izquierda a Mbappé

Carlo Ancelotti vuelve a demostrar su habilidad para encajar las piezas en el puzle de un equipo repleto de estrellas. Si esta temporada ha sabido suplir la inesperada salida de Benzema colocando a Bellingham de media punta para potenciar el ataque, tampoco ha perdido el tiempo en preparar a Vinicius para que aprenda a jugar más por dentro y deje libre la banda izquierda. Y es que la anunciada llegada de Mbappé provocaba un conflicto por ocupar ese carril izquierdo.

Objetivos complidos

El italiano consigue con esto dos objetivos, que el brasileño acabe aceptando que tiene condiciones para adaptarse a otras posiciones y disfrute, y preparar la llegada de Mbappé para que cuando se sume al equipo se encuentre en la posición en la que rinde má. Mucho se ha escrito del encontronazo de las dos estrellas por ocupar esa posición, pues Ancelotti se ha encargado de acabar con el debate para que Vinicius y Mbappé puedan compartir ataque sin que se pisen la manguera.

El técnico blanco explica la evolución del brasileño del que subraya el "trabajo bien hecho" de su staff con el brasileño: “Tiene un gran talento y le ha añadido gran calidad de movimientos sin balón. Lo hace mejor, se desmarca mejor. Ha progresado mucho y sigue progresando”. “Había visto a Vinicius por la tele antes de entrenarlo y me parecía un jugador con un talento espectacular. Pero alrededor de este talento él ha ido añadiendo muchas cosas: mejor desmarque sin balón, eficacia delante de la portería... y lo ha hecho con un trabajo espectacular. Es un profesional muy serio que merece lo que está logrando”, agrega el italiano en su análisis del brasileño.

Mbappé manteado en su último partido con el PSG / Efe

Quiere jugar por dentro

“Ancelotti me convenció del cambio de posición, yo no quería”, asegura el brasileño, que se resistía a abandonar esa zona del campo por la que se sentía más a gusto. “Me ha enseñado a jugar también por dentro. En un año he evolucionado más que en todo lo anterior y ahora me dice que juegue también por la banda y le digo que no”, agrega para dejar claro que si le dan a elegir, prefiere su nueva posición.

Vinicius se alegra de la llegada del astro francés. “Hay que hablar con el presi, ¿no? Que los ficha a todos”, dice el jugador, que invita al francés a que “pueda decidir su futuro pronto y que pueda elegir lo mejor para él”. “Yo siempre quiero jugar con los mejores futbolistas”, asegura, en lo que supondrá un reto para él competir con el astro francés si se confirma su llegada. Sabe que pueden formar un tándem demoledor, pero que para eso deben entenderse y él da el primer paso para que así sea, aceptando su cambio de posición y cediéndosela al que será su próximo compañero.