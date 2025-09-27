Vinicius y Carvajal pidieron la expulsión de Sorloth por celebrar con la grada

El derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid empezó de modo intenso. El conjunto de Simeone tuvo una puesta en escena intensa, que le permitió tener pronto oportunidades. El hombre más aplicado fue Sorloth, titular para Simeone ante el equipo madridista. En una de las primeras acciones se desmarcó a la perfección, pero fue bloqueado por Militao. Después, acertaría en un 2-2 que permitió a los rojiblancos secarse el jarro de agua fría del tanto de Güler.

El noruego no ha vivido un inicio de curso fácil, con muchas críticas a su rendimiento. Es más, antes de embocar a gol había sufrido tímidos silbidos de una grada enganchada, por la dimensión sentimental del rival, pero que se desesperaba ante las ocasiones falladas del ariete. Por eso, tras el tanto, quiso responder a los aficionados fundiéndose en un abrazo con ellos.

Sorloth ya tenía una amarilla, por lo que Carvajal y Vinicius llamaron a Alberola Rojas para que le expulsase con una segunda cartulina. El colegiado hizo caso omiso a las protestas de los jugadores madridistas, al no considerar que esa acción pusiese en riesgo la integridad.

¿Qué dice la norma?

"Los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse; no se deberán alentar las celebraciones coreografiadas y no deben ocasionar una pérdida de tiempo excesiva. Traspasar los límites del terreno de juego para celebrar un gol no se considerará una infracción sancionable con amonestación, pero los jugadores deberán regresar al terreno de juego tan pronto como sea posible", indica el reglamento.

Fue una reclamación criticada por los hinchas y otros compañeros, quienes recordaron cómo tanto Carvajal como Vinicius son dos de los jugadores que suelen arengar a los aficionados. De hecho el brasileño lo hizo con los aficionados dessplazados al Metropolitano, aunque sin romper la distancia como hizo el noruego.