Vinicius se burla de Bordalás y el técnico explota: "No tiene que venir a provocar"

Bordalás explotó en zona mixta tras lo que vio sobre el terreno de juego. El Getafe aguantó estoicamente a todo un Real Madrid y, cuando parecía que rozaba el empate, el árbitro se inventó una roja para Nyom incomprensible. De hecho, ni la ha ido a ver al monitor para intentar rectificar. Un minuto después, Mbappé abrió el marcador.

Al técnico azulón le preguntaron quién era el máximo responsable de la decisión y no tuvo dudas: “El cuarto árbitro tiene la culpa porque le ha dicho que era roja. Creo que pone la pierna y Vinicius se toca la cara simulando una agresión. Es aparatosa, pero como mucho amarilla".

Tras la roja se produjo una mini tangana en la zona de los banquillos. En primera instancia parecía que era Bellingham quien se había encarado con Bordalás, pero el propio entrenador señaló a Vinicius, que suele estar en todos los fregados: “Vinicius se ha dirigido a mí y me ha dicho (con ironía) que muy bien, cambio. Yo le he dicho que se vaya por allá. Después ha venido Bellingham para decirme que me vaya al banquillo. Simplemente eso. Vinicius no tiene que venir a provocar. El esfuerzo se ha ido al traste. Todas las adversidades que estamos sufriendo esta temporada y, bueno, la expulsión ha marcado el partido”, comentó decepcionado.

El azulón no entendía la decisión, pero menos aún que el colegiado no se dignase a ir al monitor a ver las imágenes para decidir una acción que él mismo no había visto. Bordalás explicó cómo vivió la secuencia: "El árbitro ha dicho que era roja y que no tenían que irla a ver. Pero todo venía de la amarilla de Kiko, que ni siquiera toca a Vinicius. Eso me ha obligado a hacer un cambio. Todo viene de allí, cuando estábamos haciendo un buen partido. Pero es lo que hay siempre en este tipo de partidos".

Para finalizar, el técnico dejó entrever que cada vez que juegan contra los grandes sufren por temas extradeportivos: "Sabemos que cuando jugamos contra equipos grandes nos tocan este tipo de arbitrajes. No estoy juzgando, pero ha habido faltas muy similares y no se sancionan con tarjeta al Madrid y a nosotros a la primera nos sancionan con amarilla".

A pesar de jugar con nueve, el Getafe estuvo a punto de igualar el encuentro en la última jugada del partido. Pero Courtois se avanzó ante todos para evitar el tanto, algo que hubiese hecho justicia según Bordalás: "Curiosamente, con nueve hemos tenido la ocasión. Ha sido una pena; hubiera sido un premio a los chicos. Me da pena por ellos, lo han dado todo contra un gran rival... Esta temporada estamos teniendo muchas adversidades. Estamos tristes".