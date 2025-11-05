Vinicius, la bomba del Madrid

Después de varios partidos en los que parecía haber regresado a su nivel, Vinicius volvió a naufragar contra el Liverpool. Conor Bradley anuló al brasileño para dejarlo en apenas un regate bueno completado y con 19 pérdidas. La situación del brasileño sigue siendo inestable con Xabi Alonso, a pesar de que en público se hayan limado asperezas. No hay día que no salga una información que apunta sobre una posible salida del '7' blanco. Bien a final de temporada, bien cuando finalice su contrato.

Todo se rompió tras las protestas del clásico

El último en informar sobre el futuro del brasileño ha sido Sport Bild. El rotativo alemán indica que el "club de la capital española planea vender al brasileño en el verano de 2026". El detonante de esta decisión habría sido el desaire por su sustitución en el clásico, que provocó un enfrentamiento público de Vinicius con su entrenador, Xabi Alonso. Protestó airadamente el cambio y tuvo que disculparse días después. Lo hizo, primero, ante sus compañeros y, después, con un comunicado en el que no citó expresamente a su técnico.

Real Madrid

La información del diario germano cita otra aparecida en The Athletic, donde se describía el rechazo que provocaba entre algunos jugadores Xabi Alonso. "Cree que es Pep Guardiola, pero hasta solo es Xabi", retrataba el artículo del diario norteamericano, que citaba a fuentes cercanas a los jugadores brasileños. Esto ha provocado un cisma que salió a relucir, incluso en un inicio de temporada del Real Madrid, prácticamente inmaculado. Tras la discusión, el técnico madridista mantuvo en la titularidad al brasileño.

"Ha tensado demasiado la cuerda tras su conflicto"

Bild recuerda que el presidente del club, Florentino Pérez, es conocido por su cercanía con las grandes estrellas. "Sin embargo, Vinicius ha tensado demasiado la cuerda tras su conflicto con Alonso y sus numerosos caprichos de los últimos años. Para Florentino se trata ahora de demostrar que ningún jugador está por encima del club", añade la publicación alemana. Vinicius siempre ha sido uno de los favoritos del máximo mandatario, protegiéndole en momentos complicados como el Balón de Oro, pero considera que no puede alterar la vida del Real Madrid.

"Que esto le preocupa poco al brasileño quedó claro en el primer partido después de lo sucedido en el clásico. En el 4-0 contra el Valencia, se adueñó de un penalti que estaba asignado a Kylian Mbappé y lo falló. Xabi Alonso reconoció después que eso le había molestado", prosigue el relato de Bild. La publicación concluye citando un problema del que también ha informado este diario, como es que el contrato de Vinicius expira en 2027.

"El Real Madrid intenta renovarlo, pese a la decisión de venerlo, porque quiere, a toda costa, que nuevas salidas de tono del delantero rebajen su valor de mercado, actualmente estimado en 150 millones. Para Xabi Alonso, eso significa mantener la calma hacia el exterior", concluye un relato de los hechos que coincide con la versión dada en El Chiringuito: "Es muy difícil que Vinicius siga el año que viene en el Real Madrid. Él prefiere dejar dinero si se va y en la Premier hay equipos interesados". Una carpeta muy abierta para el club blanco.