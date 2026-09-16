Vinicius, autocrítico en sus redes sociales: "No puedo fallar tantas"

El Real Madrid sumó su quinta victoria de la temporada en LaLiga con más sufrimiento del esperado, después de cuajar una buena primera mitad. Los blancos desaprovecharon una renta de dos goles, pero en los compases finales volvió a aparecer Carlos Espí para rescatar el triunfo ante el Elche. José Mourinho, todavía con el 0-2 en el marcador, sustituyó a Vinicius Júnior, que ha empezado el curso con el pie izquierdo.

El brasileño, que decidió no vestir la camiseta en apoyo a Ceuta antes del partido, al igual que Mbappé y Konaté, salió sustituido en el minuto 68 tras completar un partido gris. El jugador de 26 años, nada más finalizar el choque, se mostró autocrítico en sus redes sociales. "Los goles van a volver... No puedo fallar tantas", escribió en una 'storie' de Instagram.

Vinicius Júnior publicó una 'storie' tras el partido contra el Elche / @vinijr

Vinicius, que solo ha marcado un gol en siete compromisos hasta la fecha, contra la Real Sociedad en el Bernabéu, volvió a fallar dos ocasiones claras, como ya le sucediera en Champions ante el Inter de Milán. El Real Madrid, con 0-2 en el marcador, trazó dos buenos contragolpes que finalizaron en los pies del canterano de Flamengo. Sin embargo, una terminó mansa en las manos de Dituro, mientras que la otra acabó inexplicablemente fuera.

Mourinho, que mantiene intacta su confianza en el internacional brasileño, titular en todos los partidos, lo sustituyó en el 68' para darle descanso de cara al derbi en el Metropolitano del próximo domingo. Antes del cambio, tuvo sus más y sus menos con la afición del Elche, que le cantaba '¡Vinicius balón de playa!'. El futbolista, lejos de quedarse callado, respondió al cántico. 'Más, más, más... Cuidado...', replicó el extremo, en imágenes captadas por 'Movistar Plus Deportes'.

El partido de Vinicius contrastó con el de Diomande. El internacional costamarfileño repartió una asistencia, estuvo más participativo y, además, realizó un incansable trabajo defensivo. Aunque Mourinho no tiene pensado sentar a Vini, el exjugador del Leipzig demostró que puede ser una alternativa a tener en cuenta. De hecho, ocupó la izquierda después de la sustitución del brasileño.