Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid CeutaBarcelona - RacingBartina KoemanMbappé Vinicius gesto CeutaMessi EldenseNicolás EscudéIñigo Sainz MazaBarcelona - Racing alineaciones probablesFerran TorresMikel OyarzabalPadre Rafa NadalAlquilar a jubiladosMaldiniUE videojuegosUltimate Team FC 27Outdoor
instagramlinkedin

REAL MADRID

Vinicius, autocrítico en sus redes sociales: "No puedo fallar tantas"

El brasileño erró dos ocasiones claras que a punto estuvieron de costarle caro al conjunto blanco

"Otro partido horrible de Vinicius que debería preocupar a Mourinho"

"Otro partido horrible de Vinicius que debería preocupar a Mourinho"

Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mario Roldán

Mario Roldán

El Real Madrid sumó su quinta victoria de la temporada en LaLiga con más sufrimiento del esperado, después de cuajar una buena primera mitad. Los blancos desaprovecharon una renta de dos goles, pero en los compases finales volvió a aparecer Carlos Espí para rescatar el triunfo ante el Elche. José Mourinho, todavía con el 0-2 en el marcador, sustituyó a Vinicius Júnior, que ha empezado el curso con el pie izquierdo.

El brasileño, que decidió no vestir la camiseta en apoyo a Ceuta antes del partido, al igual que Mbappé y Konaté, salió sustituido en el minuto 68 tras completar un partido gris. El jugador de 26 años, nada más finalizar el choque, se mostró autocrítico en sus redes sociales. "Los goles van a volver... No puedo fallar tantas", escribió en una 'storie' de Instagram.

Vinicius Júnior publicó una 'storie' tras el partido contra el Elche

Vinicius Júnior publicó una 'storie' tras el partido contra el Elche / @vinijr

Vinicius, que solo ha marcado un gol en siete compromisos hasta la fecha, contra la Real Sociedad en el Bernabéu, volvió a fallar dos ocasiones claras, como ya le sucediera en Champions ante el Inter de Milán. El Real Madrid, con 0-2 en el marcador, trazó dos buenos contragolpes que finalizaron en los pies del canterano de Flamengo. Sin embargo, una terminó mansa en las manos de Dituro, mientras que la otra acabó inexplicablemente fuera.

Mourinho, que mantiene intacta su confianza en el internacional brasileño, titular en todos los partidos, lo sustituyó en el 68' para darle descanso de cara al derbi en el Metropolitano del próximo domingo. Antes del cambio, tuvo sus más y sus menos con la afición del Elche, que le cantaba '¡Vinicius balón de playa!'. El futbolista, lejos de quedarse callado, respondió al cántico. 'Más, más, más... Cuidado...', replicó el extremo, en imágenes captadas por 'Movistar Plus Deportes'.

Noticias relacionadas y más

El partido de Vinicius contrastó con el de Diomande. El internacional costamarfileño repartió una asistencia, estuvo más participativo y, además, realizó un incansable trabajo defensivo. Aunque Mourinho no tiene pensado sentar a Vini, el exjugador del Leipzig demostró que puede ser una alternativa a tener en cuenta. De hecho, ocupó la izquierda después de la sustitución del brasileño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reacciones y polémica del Elche - Real Madrid y toda la jornada de Liga
  2. Cumbre de Flick con Gavi
  3. Elche - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones, dónde ver y horario
  4. La dura realidad de Hamza Abdelkarim y Bisiwu para convencer a Hansi Flick
  5. Gordon: “Podría haber sido cualquiera en esa llamada y habría venido al Barça”
  6. Fali, sobre su dolorosa salida del Cádiz: 'Me dicen que me despiden por estar gordo. Estuve jugando sin cobrar y nadie lo sabía
  7. Comunicado oficial de Abde tras su polémica con Ceuta: 'No era con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el marroquí
  8. Las dudas del Barça y el 'clausulazo' del Brujas por Jan Virgili

Muere Bartina Koeman, esposa de Ronald Koeman, a los 65 años

Muere Bartina Koeman, esposa de Ronald Koeman, a los 65 años

Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, ha fallecido este martes 15 de septiembre a los 65 años

Quique Sánchez Flores: "El Valencia tiene mejores jugadores de lo que dice la clasificación"

Quique Sánchez Flores: "El Valencia tiene mejores jugadores de lo que dice la clasificación"

Vinicius, autocrítico con su situación en el Real Madrid

Vinicius, autocrítico con su situación en el Real Madrid

Massú: "Jugar contra España y como locales es una oportunidad que hay que aprovechar"

Ni Real Madrid ni Atlético: Lamine sorprende al elegir los dos equipos de LaLiga que más le gusta ver

Ni Real Madrid ni Atlético: Lamine sorprende al elegir los dos equipos de LaLiga que más le gusta ver

Un entrenador de tenis critica los descansos de Carlos Alcaraz: "Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado”

Un entrenador de tenis critica los descansos de Carlos Alcaraz: "Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado”

Parrilla cerrada: Senna Agius da el salto a MotoGP de la mano de KTM

Parrilla cerrada: Senna Agius da el salto a MotoGP de la mano de KTM