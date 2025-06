"¿Vinicius a Arabia? No me sorprendería que viniera"

El Real Madrid debuta este miércoles (21,00 h.) en el Mundial de Clubes contra el Al-Hilal de Arabia Saudí, uno de los clubes que no renuncia al fichaje de Vinicius Júnior, entre otras estrellas mundiales del mercado. Su CEO, Esteve Calzada, no descarta que el brasileño acabe fichando por algún equipo de la competición árabe y avisa de esa posibilidad en ‘El Larguero’ de la ‘Cadena Ser’: “No me sorprendería que viniera”.

“Vamos a por todas”

Esteve Calzada reconocía que Vinicius “había mantenido negociaciones con algún equipo”, confirmando lo que es un secreto a voces, aunque aseguraba que no había sido con su club, el Al-Hilal. “Esta Liga puede plantearse cualquier fichaje y no me sorprendería que viniera aquí”, aseguraba y ponía en alza su competición a través de su club: "El Al-Hilal está consolidado con 42 millones de seguidores. En Arabia Saudí el fútbol es el deporte número 1 sin ninguna duda".

“El país tiene la intención y nos podemos plantear que venga cualquier jugador, porque podemos ofrecer un buen proyecto. Vamos a por todas, porque sabemos que tenemos armas para convencer a cualquiera, no sólo con el dinero”, agregaba, seguro del gancho que está empezando a ser su competición para los grandes jugadores, y pone de ejemplo a Cristiano Ronaldo: "Ha tenido un papel fundamental, hay que reconocer que su movimiento fue el primer paso que luego facilitó muchos otros".

Oportunidad ante el Madrid

Se queja, sin embargo, de que los agentes se aprovechan de la Saudí Pro League. "Hay mucha mentira en lo que se escribe de este fútbol, y es que a menudo nos encontramos que los agentes lo provocan para tener una mejor situación de negociación”, subrayó. También consideró que Neymar acabó siendo una buena inversión pese a que su paso fue polémico y no funcionó: “Es una pena, pero no nos arrepentimos. Ha tenido como efecto colateral en marketing, porque nos ayudó a conseguir más aficionados que se engancharon desde su llegada, y que se han quedado con nosotros".

Por último, analizó lo que supone enfrentarse al Madrid en el Mundial de Clubes. “Será una gran oportunidad para presentarnos y que la gente nos conozca”, argumentaba y agregaba: "Lo importante es competir el partido, porque vamos con toda la ilusión". Uno de los atractivos del club árabe será el debut en el banquillo de Simone Inzaghi: "Es un aliciente más para el encuentro".