Vinicius: "¿Arabia? Tengo que hablar con Florentino y ojalá pueda seguir"

Elegido MVP del partido, Vinicius Jr fue uno de los nombres propios en el triunfo ante el City a pesar de no poder marcar. El brasileño se explayó tras el encuentro sobre todos los temas importantes que le rodean, incluyendo su futuro y las tarjetas que recibe habitualmente por protestar.

"No ha estado mal el partido. He podido hacer un gran partido. Da igual quién sea el mejor jugador del partido, estamos aquí para poner el nombre del Madrid en lo más alto", analizó Vinicius una vez finalizado el encuentro en el Etihad Stadium.

El brasileño también confesó que el tifo de los aficionados del City con la imagen de Rodri y el Balón de Oro fue una motivación: "Sí, he visto la pancarta, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas me dan fuerzas para hacer un gran partido y aquí lo he hecho".

"Intento no hacer nada, pero ellos saben nuestra historia y saben todo lo que podemos hacer en esta competición. Creo que era la quinta vez que venimos a jugar. Siempre hace mucho frío, pero tenemos que seguir en esta línea", afirmó sobre los cánticos de la afición del City sobre el Balón de Oro.

La oferta de Arabia

Preguntado por si sabía algo de su futuro y de la oferta de Arabia, Vinicius fue contundente: "Yo tampoco (sé nada). No he hablado con nadie todavía. Creo que tengo que hablar con el presidente. Ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí. Esta es mi casa".

Florentino y Vinicius hablan tras perder la final ante el Barça / EFE

El brasileño no pudo ocultar su sonrisa al ser cuestionado por el tanto de Mbappé: "Creo que yo no he marcado con la espinilla. En la última intento tirar y la pelota va a Jude. Esta competición tiene algo diferente para nosotros y ojalá podamos seguir así".

"A veces es muy complicado porque los árbitros defienden a los jugadores que dan las patadas. Me dan patadas y el que recibe las tarjetas soy yo y eso es complicado. Creo que no soy un santo, pero a veces me pasa en la cabeza por intentar ganar de cualquier manera", sentenció sobre las amarillas que ve.

"Quedan muchos partidos y la vuelta siempre es complicada. Tenemos que seguir esta línea y defender como hemos defendido hoy y que nuestra afición pueda vivir otra noche mágica", concluyó sobre la eliminatoria.