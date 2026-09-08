Vinicius, ambicioso antes del estreno: "Vamos a ganar la Champions"

Vinicius Junior tiene claro cuál debe ser el objetivo del Real Madrid esta temporada: volver a levantar la Champions League. El brasileño, segundo capitán del conjunto blanco, afronta un curso especialmente importante después de dos campañas en las que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas y quedó por detrás del Barça en el fútbol español.

En Europa, además, el Madrid tampoco consiguió acercarse a sus mejores registros. Tras conquistar la 'decimoquinta' en 2024, el conjunto blanco no logró superar los cuartos de final en las dos últimas ediciones. Un escenario muy diferente al que vivió Vinicius en 2022 y 2024, cuando fue protagonista en las dos finales que terminó ganando el Real Madrid.

"Vamos a ganar la Champions"

"La temporada va a ser diferente a las dos últimas Champions y vamos a ganarla", aseguró el brasileño en una entrevista exclusiva con Real Madrid TV. Una declaración de intenciones antes de comenzar una nueva aventura europea, con el Inter como primer obstáculo.

Vinicius considera que el equipo debe afrontar la competición desde el primer momento con la máxima concentración. "Siempre que llega la Champions es algo diferente. Estamos preparados. Es un gran equipo y nos tenemos que preparar mental y tácticamente", explicó.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho felicita a Vinicius Jr. / Kiko Huesca / EFE

El brasileño también destacó el trabajo de Mourinho durante los días previos al estreno europeo. "El míster ya está visionando situaciones que pasarán dentro del partido. Eso es lo más importante", señaló.

El primer objetivo pasa por evitar los errores de las últimas ediciones y terminar la fase de liga entre los ocho primeros. "Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros", afirmó.

El estreno ante el Inter supondrá una exigencia importante. Vinicius espera un rival físico y con una estructura defensiva que puede complicar al Madrid. "Es un equipo muy fuerte físicamente, que defiende con cinco defensas y es algo que nos suele poner en dificultades", analizó.

Pese a las bajas que arrastra el equipo, el brasileño confía en la respuesta de la plantilla y en el ambiente del Santiago Bernabéu. "Todos vamos a salir fuertes y ojalá podamos tener esa conexión maravillosa con la afición", apuntó.

Sus dos goles para la historia

Vinicius también echó la vista atrás para recordar los dos momentos más importantes de su trayectoria en el Real Madrid. El brasileño marcó en las finales de 2022 y 2024, ante Liverpool y Borussia Dortmund, respectivamente, y ambos tantos terminaron siendo decisivos para conquistar la Champions.

Vinicius Junior celebra el gol de la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund en Wembley / Tom Weller/dpa

"Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que se queda para la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero pocos lo hacen en las finales", recordó.

El brasileño explicó además lo que significó alcanzar la élite después de crecer en un entorno humilde en Brasil. Su primer gol en la Champions ante el Brujas tuvo un significado especial por el recuerdo de su familia y por todo el camino recorrido hasta convertirse en uno de los referentes del Madrid.

Ahora, con una nueva temporada europea por delante, Vinicius vuelve a ponerse el listón más alto. El objetivo es claro: recuperar el trono continental y volver a convertir al Real Madrid en campeón de Europa.