REAL MADRID
Vinícius y su ‘abrazo de oso’ a Xabi Alonso
El brasileño celebró el gol de la victoria de Rodrygo con una apretujón al entrenador, a ese contra el que abrió las hostilidades para cuestionar su liderazgo y provocar una crisis en el Real Madrid
El Madrid ganó con apuros al Alavés en Mendizorroza, con goles de Mbappé y el redivivo Rodrygo. Hubo un detalle que llamó poderosamente la atención, el abrazo ‘espontáneo’ de Vinícius a Xabi Alonso tras marcar el 1-2. El brasileño fue ‘culpable’ de la jugada y de asistir a su compatriota para cerrar la victoria en otro partido espeso de los blancos.
El abrazo de Vinícius a Xabi Alonso está siendo analizado con detenimiento en las tertulias futbolísticas de nuestro fútbol. Cada cual lo interpreta a su manera, porque no pasa inadvertido que el jugador que inició la revuelta contra el entrenador sea ahora el que escenifique una unión que pocos valoran. Apoyar al entrenador no es abrazarle, es obedecer sus órdenes.
Apoyos que no calan
El brasileño parece más manso desde aquel desplante caricaturesco que personificó contra el técnico en el Clásico al cambiarlo. Ahí empezó todo. Rompió las relaciones con el técnico y ayudó al equipo a entrar en quiebra. Pidió perdón públicamente, pero no al que más ofendió. Desde entonces, el Madrid ha jugado 10 partidos, ha perdido tres y ha empatado otros tres.
En el camino se ha dejado el liderato de la Liga y ha retrasado posiciones en la Champions con dos derrotas en tres partidos. Vinícius provocó una división en el vestuario que se ha reflejado en el campo. Indujo a que Xabi perdiera sus galones, y ahora intentan entre todos devolvérselos con abrazos como el de Vinicius o declaraciones de apoyo que ya no calan.
Moribundo
Solo vale ganar mejorando el juego, recuperar la imagen, y hacerlo al compás del método del entrenador, que para eso lo ficharon. Eso devolvería las cosas a su sitio y atornillaría a Xabi al banquillo. No hacen falta abrazos, que pueden ser interpretados como el ‘del oso’, ese que deja a la víctima moribunda.
Xabi Alonso sabe que si no gana está fuera. Y si lo hace como ante el Alavés, tampoco se le augura demasiado futuro. Vinícius lleva siendo un problema para el Real Madrid desde hace mucho tiempo y, además, en todos los registros. Le definen como un tipo encantador en las distancias cortas, pero no tiene medida cuando se calza las botas. Pasa de ser el doctor Jekyll y al señor Hyde con pasmosa facilidad.
- Alavés - Real Madrid: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
- Xavier Estrada, exárbitro internacional, estalla con el gol anulado al Barça: 'Es una atrocidad
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- La fórmula del 2+1 que ha cambiado la cara del Barça de Flick
- Ter Stegen tiene claro su futuro
- La conjura tras la 'Crisis Araujo' que convenció a Flick
- Lío entre Barça y Racing por Pablo Torre
- Máxima precaución con Lewandowski