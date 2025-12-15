Vinícius y su ‘abrazo de oso’ a Xabi Alonso

El Madrid ganó con apuros al Alavés en Mendizorroza, con goles de Mbappé y el redivivo Rodrygo. Hubo un detalle que llamó poderosamente la atención, el abrazo ‘espontáneo’ de Vinícius a Xabi Alonso tras marcar el 1-2. El brasileño fue ‘culpable’ de la jugada y de asistir a su compatriota para cerrar la victoria en otro partido espeso de los blancos.

El abrazo de Vinícius a Xabi Alonso está siendo analizado con detenimiento en las tertulias futbolísticas de nuestro fútbol. Cada cual lo interpreta a su manera, porque no pasa inadvertido que el jugador que inició la revuelta contra el entrenador sea ahora el que escenifique una unión que pocos valoran. Apoyar al entrenador no es abrazarle, es obedecer sus órdenes.

Apoyos que no calan

El brasileño parece más manso desde aquel desplante caricaturesco que personificó contra el técnico en el Clásico al cambiarlo. Ahí empezó todo. Rompió las relaciones con el técnico y ayudó al equipo a entrar en quiebra. Pidió perdón públicamente, pero no al que más ofendió. Desde entonces, el Madrid ha jugado 10 partidos, ha perdido tres y ha empatado otros tres.

En el camino se ha dejado el liderato de la Liga y ha retrasado posiciones en la Champions con dos derrotas en tres partidos. Vinícius provocó una división en el vestuario que se ha reflejado en el campo. Indujo a que Xabi perdiera sus galones, y ahora intentan entre todos devolvérselos con abrazos como el de Vinicius o declaraciones de apoyo que ya no calan.

Moribundo

Solo vale ganar mejorando el juego, recuperar la imagen, y hacerlo al compás del método del entrenador, que para eso lo ficharon. Eso devolvería las cosas a su sitio y atornillaría a Xabi al banquillo. No hacen falta abrazos, que pueden ser interpretados como el ‘del oso’, ese que deja a la víctima moribunda.

Xabi Alonso sabe que si no gana está fuera. Y si lo hace como ante el Alavés, tampoco se le augura demasiado futuro. Vinícius lleva siendo un problema para el Real Madrid desde hace mucho tiempo y, además, en todos los registros. Le definen como un tipo encantador en las distancias cortas, pero no tiene medida cuando se calza las botas. Pasa de ser el doctor Jekyll y al señor Hyde con pasmosa facilidad.