Vinicius no está

Vinicius Júnior es un jugador diferente. No pasa inadvertido para lo bueno ni para lo malo. Siempre tiene su cuota de protagonismo en cada partido y extraña que en este arranque de temporada no muestre esa versión intensa de un jugador constante que destaca porque siempre quiere más. Está lejos de su mejor versión, más parecido al rendimiento que ofrece con su selección, y eso lo echa en falta en el Real Madrid, que se ha alimentado estos años de su creatividad y permanente amenaza.

Vinicius no hizo daño a la defensa de Las Palmas / Efe

El brasileño cumple su sexta temporada en el equipo blanco, donde ha ido de menos a más para convertirse en su referente ofensivo tras la marcha de Benzema. No se sabe si la llegada de Mbappé le ha afectado negativamente al quitarle foco para que sea el francés el que atraiga el protagonismo mediático que antes se centraba en él. Esa posible pelusilla puede afectar a su estado de ánimo, porque ni él ni su compañero están cumpliendo con las expectativas levantadas.

El físico, los premios y el dinero

Pero su protagonismo sobre el terreno de juego se ha traslado fuera. No se sabe si su bajo rendimiento responde a que todavía no está físicamente a su mejor nivel, porque sobre el campo se deja ir cuando no tiene el balón y se desconecta del equipo en defensa para dejar el pasillo izquierdo a sus espaldas libre para deleite de los rivales. El dato es que Ancelotti lo ha reemplazado en los tres partidos de Liga, algo inhabitual en las últimas temporadas. Y ha marcado un gol en cuatro partidos y de penalti. Muy poco para su capacidad.

Vinicius y Mbappé no acaban de entenderse / AP

Muchos temen que esté pensando en que ya ha alcanzado su tope, que es muy bueno y que esté pensando en el Balón de Oro. Otros, que la mareante oferta que le llega desde Arabia Saudí le ha descentrado pese a decir que es feliz en el Real Madrid, que quiere hacer historia y seguir muchos años. Pero que el dinero es el dinero y si no que se lo pregunten a Mbappé, que ha hecho el recorrido contrario.

Menos polémico

A favor, que su falta de protagonismo y amenaza lleva a sus rivales a vivir más cómodos y eso ha rebajado su histrionismo en el campo. Ha alejado a las gradas rivales de los pitos y los ataques como ocurría en cada partido la temporada pasada. Se le ve más centrado en ese sentido. Huye de la escena del ‘crimen’ sin encararse con los rivales y los árbitros, aunque rezando en ‘hebreo’ para sus adentros.

En definitiva, el arranque de temporada de Vinicius no está siendo el mejor, y su equipo lo está notando porque en ataque depende mucho de su creatividad. Igual ha vuelto sin hambre, con la tripa llena y los registros de halagos cubiertos. De momento, Vinicius no está y el Real Madrid le echa de menos, porque depende demasiado de su amenaza. Tanto que la figura de Rodrygo crece proporcionalmente en dirección contraria después de ser el señalado permanente como el prescindible del ataque blanco.