Vinicius, 10 veces peor: el desafío del Balón de Oro que se convirtió en una pesadilla

Tras cada varapalo del Real Madrid, se viraliza el mensaje que Vinicius puso, desafiante, tras su frustrado Balón de Oro: "Lo haré 10 veces mejor si es necesario. No están preparados”. El mensaje, lejos de interiorizarse, ha caído en saco rato. Desde aquel lunes, 28 de octubre, el brasileño ha llevado su rendimiento a un socavón que alcanzó el punto más hondo contra el Arsenal.

Mbappé y Vinicius, matrimonio de conveniencia

El brasileño firmó uno de los peores partidos que se le recuerdan con la camiseta del Madrid. Según datos de Sofascore, tocó la pelota 38 veces y sufrió 18 pérdidas, siendo incapaz de completar un solo tiro a puerta, pase clave o regate. Apenas dejó un par de destellos en la primera parte cuando intentó conectar con Mbappé, buscando las espaldas de la defensa londinense, que, a pesar de no contar con Magalhaes y Calafiori, los centrales titulares, aguantó bien las acometidas del tridente ofensivo madridista, completamente inoperante.

El brasileño y el francés son un matrimonio de conveniencia que, por el momento, no funciona. Ni en el campo ni fuera de él, a pesar del relato trasladado desde las dos partes. "Yo pienso que es normal que la gente quiera hablar de nosotros porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia. Pero yo venía siempre a Madrid con la idea de jugar con Vini. Yo no me imagino el Real Madrid sin él", defendía el francés en la entrevista concedida con La Sexta.

Pero la realidad está siendo contraria a estas buenas palabras. A principio de temporada, Vinicius vio cómo Mbappé le suplantaba su parcela del campo. Después, el mejor rendimiento del galo coincidió con las ausencias del brasileño. Y por último, se percibe la necesidad imperiosa de que ambos se asocien en el campo, lo que muchas veces lleva a la precipitación. Contra el Arsenal, ambos arrancaron activos, buscándose entre los huecos de la defensa rival, pero acabaron de brazos cruzados y sin la solidaridad defensiva que les caracteriza.

Un 2025 plagado de imprecisiones

Pese a los abnegados esfuerzos de Carletto, ninguno de los de arriba es capaz de estar siempre en las ayudas. Partidos como el de la vuelta contra la Real Sociedad demustran que el Madrid necesita el mecanismo de presión más robo para desatascar partidos como el del Arsenal. Falta atención, intención y rebeldía, que es el argumento que siempre había utilizado el brasileño para los momentos complicados. Pero desde aquel fatídico 28 de octubre del año pasado, los números y la influencia en el juego de Vinicius no pueden ser peores.

Su 2025 está siendo muy por debajo de las prestaciones de un futbolista que cargó contra el mundo por no declararle el mejor del mismo. Pero en estos primeros cuatro meses, Vinicius apenas ha marcado seis goles y repartido cinco asistencias. Es decir, tan solo ha participado en 11 goles en 23 partidos que ha disputado, cuando la temporada pasada, sin ser cifras de los tiempos de la dicotomía Messi-Ronaldo, terminó con 35 intervenciones decisivas: 24 tantos y 11 asistencias, algunas de ellas fundamentales para que el Madrid lograse su 15ª Champions.

Vinicius ha perdido el foco, como se evidencia en los dos últimos penaltis fallados, contra el Atlético y frente al Valencia. Dos errores de bulto que, en el primer caso comprometieron hasta los penaltis el pase del Madrid a cuartos de la Champions, y que en la derrota che supuso alejarse más del Barça en Liga. Sin embargo, mientras que ante crisis anteriores siempre buscó refugiarse en el escudo, ahora está optando por soluciones individuales. Es una actitud que mantiene desde el Balón de Oro y que no gusta a su afición.

Sin la protección del Bernabéu ni Ancelotti

Sentó mal en el sector blanco que después de su error contra el Valencia, publicase el dato de que había igualado en goles a su ídolo, Ronaldo Nazario. Un mensaje que llegó después de ser pitado en el Bernabéu. En el estadio blanco existe división. Algunos se han cansado de sus protestas e incluso muestran la puerta de salida por la que asoma Arabia con una oferta milmillonaria. Otros mantienen la fe en el jugador más desequilibrante que ha tenido el Madrid en los últimos años y que han visto crecer exponencialmente.

Antes de la ceremonia del Balón de Oro, su ratio de goles/asistencias por partido era de 0,87. Después de la pesadilla de París ha bajado a 0,66. El extremo flota en el archipiélago de estrellas que hoy es el conjunto madridista, pero ya no lo hace con el flotador de Ancelotti, quien en pleno partido contra la Real Sociedad se acercó para abroncarle por su pobre rendimiento: "¡Te voy a cambiar!".

A partir de ahí mejoró, pero sus picos de forma no han sido, por el momento, decisivos en ninguna de las tareas en las que debe serlo. Jurriën Timber liquidó al brasileño en la ida, que buscará su redención en la vuelta en el Bernabéu, un escenario que siempre le ha adorado y que ahora debe reconquistar. Y para ello, el mejor aliado que tendrá, a la vista de cómo está el vestuario, es él mismo.