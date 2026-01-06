Vinicius, a Xabi: "Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna"

El Real Madrid logró mantenerle el pulso al FC Barcelona, líder en solitario de la clasificación, en LaLiga antes de poner rumbo a Arabia Saudí para disputar la Supercopa. Si bien los blaugranas se impusieron al Espanyol en Cornellà por 0-2, gracias a la extraordinaria exhibición de Joan Garcia bajo palos y a los goles de Dani Olmo y Lewandowski; los blancos se llevaron los tres puntos al golear por 5-1 al Betis.

Fue la tarde de Gonzalo, quien firmó un hat trick perfecto: cabeza, pie derecho e izquierdo. Una jornada inolvidable para el canterano de La Fábrica, que aprovechó la oportunidad que le brindó Xabi Alonso, a raíz de la lesión en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé. Raúl Asencio y Fran García completaron la goleada contra los verdiblancos.

Gonzalo salió ovacionado del Santiago Bernabéu, todo lo contrario que Vinicius, quien encadenó la segunda pitada consecutiva al ser sustituido en el segundo tiempo. El yin y el yang. Según han desvelado las cámaras de Movistar + en 'El Día Después', el brasileño le recriminó a Xabi Alonso la actitud de Gonzalo al no pasarle el balón.

"Así es imposible, tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan. Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una", espetaba entre quejas el '7' del Real Madrid. El público es soberano y empieza a estar harto de las quejas, los gestos y la actitud de Vinicius, quien lleva tres meses sin anotar un solo gol. En LaLiga solo lleva cinco tantos y la última vez que 'mojó' fue en La Cerámica contra el Villarreal por partida doble el 4 de octubre. En Champions ni tan siquiera se ha estrenado en los seis partidos en que se ha vestido de corto.