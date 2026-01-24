En Directo
"Arbeloa es permeable a las decisiones de la dirección deportiva, por eso juegan Güler y Mastantuono"
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido entre el Villarreal y el Real Madrid de la jornada 21 de LaLiga
Alfredo Relaño (COPE): "La defensa del Real Madrid está muy mal. Arberloa pone a lo que tiene".
Rafa Alkorta (SER): "El Villarreal es un miura. Ha pegado un patinazo en la Champions, pero tiene muy definida la forma de jugar".
Morientes (COPE): "Sin duda, Arbeloa es permeable a las decisiones de la dirección deportiva. Por eso juegan Güler y Mastantuono".
Morientes (COPE): "A la dirección deportiva les gusta Güler y Mastantuono. Será un examen a nivel individual para ellos".
Morientes (COPE): "Hoy es el examen de la época Arbeloa. Hoy es un partido más serio que el del Mónaco, más medible".
Tomás Roncero, en la SER: "Sin duda, es la la primera gran prueba para Arbeloa. Hasta ahora ha tenido corridas afeitadas, aplicando términos taurinos".
"El Madrid tiene que demostrar que va en serio, esperemos que el Madrid de Arbeloa no sea un espejismo".
Iturralde (SER), sobre César soto Grado: "Es de los árbitros que a mí, disciplinariamente, más dudas me deja".
¡Buenas noches! En este directo explicaremos los comentarios más significativos de las diferentes emisoras que narran el Villarreal - Real Madrid. Partidazo en La Cerámica. ¡Arrancamos!
