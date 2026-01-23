Villarreal - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la jornada 21 de la Liga EA Sports

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa vivió su primera gran noche ante el Mónaco en la penúltima jornada de la Champions League, pero este sábado tendrá su primera gran prueba ante el Villarreal.

Los blancos visitarán el estadio de La Cerámica con un equipo 'groguet' en plena lucha con FC Barcelona y Real Madrid. El equipo de Marcelino está tercero en la tabla clasificatoria, a solo siete puntos de los segundos y a ocho de los primeros.

A pesar de los grandes resultados de los castellonenses en la competición doméstica, su actuación en Europa es totalmente opuesta. El Villarreal solo ha conseguido un punto en siete partidos de Champions y ya está matemáticamente eliminado del torneo.

Bellingham celebrando un gol ante el Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Primera prueba de fuego para Álvaro Arbeloa a la cabeza del Real Madrid ante un rival de mucho peso. Blancos y 'groguets' se verán las caras este sábado en La Cerámica y los merengues podrían dormir líderes hasta el partido del Barça el domingo.

HORARIO DEL VILLARREAL - REAL MADRID

El encuentro Villarreal - Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de la Liga, se jugará este sábado 24 de enero a las 21:00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - REAL MADRID

El encuentro entre el Villarreal - Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de la Liga, se podrá ver por TV a través de Movistar +.

Desde SPORT, te ofrecemos el minuto a minuto de todo lo que suceda en el partido a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen con nuestra crónica y las declaraciones de los protagonistas.