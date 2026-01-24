Villarreal-Real Madrid, examen a la reacción blanca

Partido clave para el Real Madrid en Villarreal. En la Cerámica se verá si sus jugadores dejan atrás la última y convulsa etapa de Xabi Alonso, y esa crisis de juego provocada por su divorcio técnico y táctico, o si es un espejismo. Arbeloa ha removido el árbol para abonarlo con tópicos, refugiándose en el ADN del club, al que agrega unos toques tácticos pero sin incomodar a las estrellas.

Revelación

Los de Marcelino medirán esa supuesta reacción blanca como parte activa de los equipos punteros de la Liga. Su fútbol compacto, ofensivo, fresco y vistoso le autorizan a optar a la victoria como la auténtica revelación de la competición. Arbeloa confía en que la renuencia no sea efímera, que la nueva etapa no sea etérea en un momento clave de la temporada para mantener el pulso en la Liga con el Barcelona.

Un pulso en el que aparecen jueces de altura con los amarillos en primera fila. De ganar, los groguet le echarían el aliento en el cogote, acercándose a 4 puntos y con un partido menos. Un paso más para asegurarse la Champions por segundo año consecutivo. Esto daría un respiro a los de Flick, que estarían obligados a ganar al Oviedo si lo hacen hoy los blancos para ser líderes hasta entonces.

Dos versiones

Es precisamente la competición europea la que deprecia el buen proyecto del Submarino, que rebaja su confianza ante un rival que llega fortalecido tras golear al Mónaco. Marcelino no sabe el porqué de la escasa resiliencia continental, pero confía en mantener la competitividad en la Liga, donde ofrece una versión ilusionante a una parroquia que desea enterrar las malas sensaciones sufridas ante el Ajax y de la última derrota ante el Betis.

Arbeloa encontró el camino táctico que ha devuelto la confianza a sus jugadores. Un estilo de juego directo, con menos ataduras y más libertad individual apoyada en la complicidad entre jugadores. Predica más diversión y asume los riesgos de tanta osadía. No se espera que haga demasiados cambios respecto al once que ganó al equipo monegasco. Faltará el al sancionado Tchouameni, relevado por Camavinga en el medio centro, para devolver a Carreras al once tras perderse el partido europeo por sanción.

Los datos

Marcelino guardó fuerzas ante el Ajax consciente de las escasas opciones que tenían de clasificarse. Dejó fuera a Foyth, Parejo, Buchanan, Gerard y Mikautadze, que apunta al once. Pierde a Comesaña y Mouriño por sanción, mientras que Costa, Kambwala y Cabanes están lesionados. Recupera a Gueye, que llega crecido tras ganar la Copa de África con Senegal. La duda es Pedraza, que con el tabique nasal roto tendría que jugar con un protector. De no salir, lo haría Cardona.

El Madrid sigue con la defensa bajo mínimos. Militao, Trent, Rudiger y Mendy están lesionados. Asencio llega tocado y a Carvajal y Alaba les falta ritmo por culpa de las lesiones. Valverde apunta al lateral derecho, mientras que el frente de ataque sería el mismo que se divirtió el martes en la Champions. Recupera como revulsivos a Rodrygo y Brahim.