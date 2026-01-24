Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BarcelonaFinal Supercopa de EspañaVillarreal - Real MadridDónde ver Villarreal - Real MadridClasificación LaLigaBota de OroEspaña - DinamarcaPoblense - Barça AtlèticValencia - EspanyolRossiCañizaresBarcelona OviedoDroMonchiAlianza Lima - Inter MiamiJulián ÁlvarezJoan GarciaKillian JornetHugo GonzalezMujer DjokovicJoan PradellsPróximo partido AlcarazOctavos Open de AustraliaMedio Maratón SevillaElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosAparcarLey de SucesionesHaciendaNieve Barcelona
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Villarreal - Real Madrid, en directo hoy: partido de la jornada 21ª de LaLiga, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el Villarreal y el Real Madrid de la jornada 21ª de LaLiga EA Sports desde La Cerámica

Arda Güler y Kylian Mbappé, durante el encuentro entre el Real Madrid y el Mónaco

Arda Güler y Kylian Mbappé, durante el encuentro entre el Real Madrid y el Mónaco / EFE

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

Actualizar
Ver más