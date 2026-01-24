Villarreal - Real Madrid, en directo hoy: partido de la jornada 21ª de LaLiga, en vivo

En directo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Villarreal y el Real Madrid de la jornada 21ª de LaLiga EA Sports desde La Cerámica
Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, en Movistar: "Tiene mucha más repercusión ganarle al Real Madrid, será visto por mucha más gente, pero al final lo que queremos es sumar de tres en tres para conseguir lo que queremos conseguir, que es la Champions. Bueno, primero mantener la categoría y a partir de ahí repetir en Champions dos años consecutivos". Es consciente de que "es la segunda vez que nos va mal en Champions, pero en la Liga nos ha pasado lo contrario. Quizás en Europa hemos tenido un exceso de respeto en algunos momentos". Sobre posibles refuerzos asegura que "mientras el mercado está abierto, si hay una oportunidad de mercado lo estudiaríamos". Del partido pide "jugar bien, puntuar e intentar conseguir los tres puntos".
Ya calientan ambos equipos a veinte minutos del inicio. El árbitro, por cierto, es César Soto Grado, castellanoleonés.
Se lo ha tomado en serio la afición del Villarreal para este partido. Corteo hacia La Cerámica. ¡Ambientazo!
Pitos, aún pocos porque en la grada de La Cerámica aún hay poca gente, a los futbolistas del Real Madrid cuando han saltado a calentar.
Uno de los grandes protagonistas del partido será Pape Gueye, reciente campeón de la Copa África con Senegal, que ejercerá de pivote en el conjunto de Marcelino. Lo curioso es que, en el banquillo contrario, estará Brahim, que vivió la otra cara de la moneda, fallando un penalti en la final con Marruecos de forma estrepitosa.
Mastantuono parece ser una apuesta personal de Arbeloa, que quiere recuperar su confianza. El argentino llegó el pasado verano rodeado de una gran expectación que, hasta el momento, no se ha traducido en regularidad sobre el césped. Solo ha marcado un tanto en Liga, ante el Levante en la sexta jornada.
Ambientazo en el exterior de La Cerámica para dar la bienenida al Villarreal.
Siete puntos separan a ambos equipos, por lo que para los castellonenses se trata de un partido clave para confirmar que pueden aspirar al título de Liga o dejarlo en manos de la habitual lucha entre Barça y Real Madrid, separados solo por un punto. Si los blancos ganan, dormirán líderes con dos puntos más a falta del Barça-Oviedo de este domingo por la tarde.
Por su parte, las estadísticas del Real Madrid como visitante le convierten en el segundo mejor equipo a domicilio, con seis triunfos, tres empates y una derrota en diez partidos. Solo el Barça tiene mejores registros, con un punto más.
La Cerámica presentará un ambiente de día grande para recibir al Real Madrid. Los de Marcelino se están mostrando muy fuertes en casa, donde solo han cedido un empate y una derrota (ante el Barça) en diez partidos, en total cinco puntos. De hecho, han anotado 23 goles y han encajado 7, números que deberían preocupar a su rival.
