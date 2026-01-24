Villarreal - Real Madrid, en directo hoy: partido de la jornada 21ª de LaLiga, en vivo

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, en Movistar: "Tiene mucha más repercusión ganarle al Real Madrid, será visto por mucha más gente, pero al final lo que queremos es sumar de tres en tres para conseguir lo que queremos conseguir, que es la Champions. Bueno, primero mantener la categoría y a partir de ahí repetir en Champions dos años consecutivos". Es consciente de que "es la segunda vez que nos va mal en Champions, pero en la Liga nos ha pasado lo contrario. Quizás en Europa hemos tenido un exceso de respeto en algunos momentos". Sobre posibles refuerzos asegura que "mientras el mercado está abierto, si hay una oportunidad de mercado lo estudiaríamos". Del partido pide "jugar bien, puntuar e intentar conseguir los tres puntos".