Villarreal - Real Madrid: alineaciones probables del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports

Villarreal y Real Madrid se enfrentan este sábado a las 21 horas en uno de los mejores partidos que pueden verse en LaLiga. Los castellonenses, terceros con 41 puntos y un encuentro menos, no quieren descolgarse de la lucha por el título, mientras que los blancos, segundos con 48 unidades, dormirán líderes si salen del Estadio de La Cerámica con un triunfo bajo el brazo.

El conjunto madrileño, a las órdenes de Álvaro Arbeloa, suma dos victorias consecutivas, una en liga y otra en Champions. El triunfo en la competición doméstica, sumado al tropiezo del Barça en Anoeta, acerca a los blancos a tan solo un punto de la cabeza. Por otro lado, en Europa, el Real Madrid superó de manera convincente al Mónaco por 6-1, en un duelo donde todos los hombres de ataque se reencontraron con el gol.

Por su parte, el Villarreal atraviesa el peor momento de la temporada, pues solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones. De hecho, en la Copa quedó apeado en dieciseisavos de final, mientras que en la Champions se encuentra en penúltimo lugar con solo un punto. No obstante, en liga, pese a la derrota ante el Real Betis, las opciones de batallar con Barça y Real Madrid siguen en pie, aunque para ello deben ganar este sábado.

Para el encuentro en el Estadio de La Cerámica, Arbeloa no podrá contar con los lesionados Militao, Rüdiger, Trent y Mendy, ni con Tchouaméni, que cumple ciclo de tarjetas. Por su parte, Marcelino tiene las bajas de Pau Cabanes, Logan Costa y Kambwala por lesión, además de los sancionados Comesaña y Mouriño.

Un único cambio

El técnico salmantino no introducirá demasiadas variaciones respecto al once contra el Mónaco, en el que los blancos cuajaron uno de los mejores partidos del curso. En portería, Courtois es inamovible. En el lateral izquierdo, Carreras, que no jugó en Champions por sanción, regresará al once, mientras que en derecha se mantendrá Valverde. En el eje de la zaga, pese a las molestias que obligaron a Asencio a dejar el terreno de juego al descanso, el canario seguirá acompañando a Huijsen.

En el doble pivote, con la trascendental ausencia de Tchouaméni, Camavinga ocupará su lugar, después de realizar una buena actuación en el carril. A su lado, Arda Güler llevará la batuta del juego tras recuperar su versión de principios de temporada. En la mediapunta, Bellingham es fijo, al igual que Vinicius, otro de los goleadores en Champions, en la izquierda.

En el otro sector, con Rodrygo entre algodones y pese al regreso de Brahim, Mastantuono continuará como titular, después de dar un golpe sobre la mesa contra el Mónaco. En la delantera, pese al buen hacer de Gonzalo, Mbappé es indiscutible y será el encargado de poner los goles.

Alineaciones probables Villarreal - Real Madrid

Villarreal: Luiz Júnior; Pedraza, Renato Veiga, Foyth, Pau Navarro; Parejo, Pape Gueye; Buchanan, Moleiro, Mikautadze y Gerard Moreno.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde; Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Mastantuono.