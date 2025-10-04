El Villarreal quiere hacer ruido y ponerse líder en el Bernabéu

Xabi Alonso intenta normalizar la situación tras la manita en el derbi y la revuelta de algunas vacas sagradas que ni la goleada en la Champions al Kairat ha mitigado. Es lo que tiene estar acostumbrado a vivir de las rentas con Ancelotti. A esto se suma otro reto, el Villarreal, que ha empezado la Liga como un tiro y llega con opciones de ser líder por mucho que Marcelino no le dé “importancia”.

Sin red

Xabi llega sin red para evitar la crisis si el ‘Submarino’ impacta en su línea de flotación. Marcelino sabe que los blancos llegan heridos y eso “les hace más peligrosos”. “El derbi les hizo daño por lo que significa y por el resultado”, pero no esconde que tienen opciones: “Competimos bien contra grandes equipos y hoy no va a ser una excepción”.

Un partido atractivo entre el segundo y el tercero de la tabla. El premio es que el ganador se acostará líder hasta que acaba el Sevilla-Barcelona de la sobremesa de este domingo. El Villarreal ha demostrado que sabe competir y que viene de salvar in extremis el choque de Champion ante la Juventus (2-2). En la Liga enlaza tres victorias consecutivas y solo ha inclinado la rodilla en su visita al Metropolitano (2-0), como el Madrid.

Convencer

Además de ganar, el Madrid tiene que convencer y para eso Xabi depende de que sus jugadores se disciplinen tácticamente, tarea que desapareció en el Metropolitano. Como siempre, esconde el once, pero viene haciendo tres o cuatro cambios por partido y, curiosamente, solo se quejan los sobrados de ego como si de ellos dependieran los éxitos.

Xabi Alonsova a necesitar los goles de Mbappé ante el Villarreal / Efe

Recupera a Militao pero no a Trent, Mendy, Carvajal y Rudiger. Los últimos indicios indican que podría recurrir a una defensa de tres con dos carrileros. Veremos si se cumple y si Valverde es uno de ellos. La otra duda es si volverá a juntar a Bellingham y a Güler, y si lo hace, qué misión y posición les encomienda.

Marcelino tiene las bajas de Foyth, Ayoze, Gerard. Pau Navarro, Costa y Kambwala. No se espera que varíe demasiado el once respecto al que opuso a la Juventus.

Será un Villarreal con “alma, capacidad y ambición” como tildó Marcelino a su equipo tras el partido de la Champions. Llega al Bernabéu con ganas de hacer ruido aspirando al liderato. Buen momento para aprovecharse de las dudas blancas con un Xabi que no se sabe muy bien si le tiembla el pulso o simplemente templa gaitas.