Un viejo objetivo del Barça vuelve a escena

Estuvo en la agenda de Deco hace más de un año, pero terminó marchándose al Olympique de Marsella para ser una de las estrellas de la Ligue 1. Tras una cesión muy productiva en el Getafe, Mason Greenwood hizo las maletas para ser el jugador más destacado del equipo francés.

Tras una temporada de debut en la que marcó 22 goles y repartió 5 asistencias, el jugador inglés ha empezado la temporada como un tiro y afronta ahora su estreno europeo con el Marsella. Será en el Santiago Bernabéu y ante el Real Madrid, un escenario ideal para recordarle al mundo del fútbol su talento.

El momento de forma de Greenwood es ideal. A pesar de que el Marsella ha dejado algunas dudas en este inicio de campaña (2 victorias y 2 derrotas), los números del extremo son excelentes. Dos goles y tres asistencias en apenas cuatro jornadas, siendo uno de los futbolistas más productivos de toda Europa en este momento. Eso sí, todavía no se ha estrenado lejos del Vélodrome.

A sus 23 años, el futbolista ha encontrado en Marsella un contexto positivo para él, especialmente por la libertad que le ha dado Roberto De Zerbi gracias a su fútbol atrevido y su gusto por el balón. Su contrato es largo (hasta 2029) y su valor de mercado alto (40 millones de euros según Transfermarkt), pero este mismo verano ya hubo rumores de una posible salida.

Mason Greenwood, durante un partido con el Marsella / X

De seguir rindiendo a este nivel, no sería de extrañar que algunos grandes de Europa hicieran un esfuerzo económico en un futuro próximo para tratar de sacarle del Marsella. Por el momento, Greenwood se centra en el esperado debut europeo con el conjunto francés.

En frente habrá rivales complicados, empezando por el esperado duelo ante el Real Madrid en el Bernabéu. También tendrán que visitar al Brujas, el Sporting de Portugal y el Union Saint-Gilloise, además de recibir al Liverpool, el Newcastle, la Atalanta y el Ajax.

El primer paso será probablemente el reto más difícil, pero el Marsella afronta el partido con el descaro que caracteriza a de De Zerbi y al propio Greenwood. En su posición de extremo derecho, el inglés tendrá que medirse a Álvaro Carreras, en un duelo que también será importante para observar el nivel real del lateral del Madrid, que de momento no ha estado muy exigido en Liga.