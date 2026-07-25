El vídeo que persigue a Yan Diomande: su frase sobre el Real Madrid cuando jugaba en el Leganés que hoy vuelve a hacerse viral

El nombre de Yan Diomande vuelve a acaparar titulares en pleno mercado de fichajes. El club blanco desembolsará 120 millones por el futbolista del Leipzig en una operación que ha acelerado en las últimas semanas. El futbolista marfileño de 19 años se ha convertido en una de las revelaciones del pasado Mundial y el club blanco ha entrado en la puja por un jugador que en 2024 jugaba en el Leganés. Una apuesta de presente y futuro para reforzar el ataque de Mourinho

Diomandé, de 19 años, es uno de los perfiles más codiciados del continente. Llegó al Leipzig el pasado verano procedente del Leganés por unos 20 millones y cerró la temporada con 12 goles y ocho asistencias en la Bundesliga. Zurdo de banda, se mueve sobre todo por la izquierda —aunque puede caer a la derecha o aparecer por dentro— y su desborde ya le ha valido comparaciones con Vinicius. Un jugador vertical, eléctrico y con gol, justo el tipo de futbolista que el Madrid buscaba para dar otra dimensión a su banda.

La teoría de Diomande con el Madrid

Sin embargo, su relación por el Real Madrid ha provocado que muchos aficionados rescaten unas declaraciones que realizó hace apenas unos meses y que ahora han adquirido un significado completamente distinto. Las imágenes corresponden a un video en el postpartido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Leganés.

Tras el pitido final, Diomande compareció ante los medios para expresar su malestar por una acción polémica en la que reclamó un penalti por un derribo de Raúl Asencio que, según su criterio, el colegiado no señaló.

Fue entonces cuando pronunció una frase que no tardó en hacerse viral. "Para mí es penalti, no sé por qué", decía. "Siempre es así con el Real Madrid", comentó el futbolista, dejando entrever su frustración por la decisión arbitral. Aunque también aseguró que respetaba la decisión del árbitro, aquellas palabras generaron un intenso debate entre aficionados y analistas.

La operación está a punto de cerrarse

"El gol de Mbappé no fue falta", también comentó. Precisamente esa posibilidad de vestir la camiseta madridista ha provocado que numerosos usuarios recuperen el vídeo de sus declaraciones. Las redes sociales se han llenado de comentarios que califican la situación como una de las grandes ironías del mercado de fichajes, al recordar unas palabras pronunciadas cuando defendía los colores del Leganés.

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Con contrato en Alemania y apenas 19 años, Diomandé encaja en la política de fichajes jóvenes del club. Su irrupción en el Mundial disparó su cotización y convirtió al Madrid en uno de los grandes candidatos a hacerse con él. La operación está a punto de cerrarse, el marfileño sería una de las grandes apuestas ofensivas del proyecto de Mourinho.