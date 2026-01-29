El vídeo que cabrea a los aficionados del Real Madrid: Courtois es el único que se salva de la debacle en Portugal

La derrota del Real Madrid ante el Benfica dejó un poso de mal humor y enfado entre los aficionados y tras ello muchos lo han expresado en las redes sociales o en sus apariciones en televisión, como en el caso del colaborador de 'El Chiringuito', Edu Aguirre.

Por si no había suficiente, después de terminar el partido es habitual que los futbolistas se acerquen a la grada donde se sitúen los seguidores en los campos rivales y agradezcan el apoyo y el viaje. Sin embargo, después del ridículo en Da Luz, los hombres de Álvaro Arbeloa parece que no estaban demasiado por la labor de realizar ningún gesto de cordialidad.

El entrenador del Real Madrid Alvaro Arbeloa durante el partido de Champions League ante el Benfica / Associated Press/LaPresse

Además, se evidenció claramente por los aspavientos de Thibaut Courtois, del único que sí que tuvo la decencia de darse cuenta y de pedir al resto que no se saltaran el protocolo, pese a la dolorosa derrota que les impidió terminar entre los ocho primeros y pasar directamente a octavos de final. El vídeo, grabado desde el estadio, permite ver a un guardameta claramente molesto con sus compañeros por coger el camino directo al vestuario sin dar la cara.

Tras el enfado del belga, unos cuantos futbolistas que ya encaraban los últimos metros antes de meterse en el túnel de vestuarios cambian de rumbo y se dirigen a la grada tras una de las porterías del estadio, mientras el público les dedica insultos y desconsideraciones.

Los aficionados, hartos del equipo

El documento ha corrido rápido en las redes sociales y muchos madridistas han aprovechado para mostrar su descontento, tanto por el juego, como por la actitud en un momento tan complicado como este.

"El peor equipo de capitanes que hemos tenido en mucho tiempo", apunta un usuario de X en los comentarios de la publicación en cuestión, original de un seguidor holandés que se acercó hasta Da Luz para presenciar el que puede ser el peor partido de la temporada blanca.

Once del Real Madrid ante el Benfica. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Otro piensa que "el domingo habrá que arrojar pañuelos blancos al estadio", otra vez, como ya pasó contra el Levante. Tampoco puede faltar el clásico "mercenarios", "lamentables" o "cobardes", así como las personas que critican que hoy tengan día libre.

Así, parece que la situación es cada día más insostenible en la capital de España, una realidad que contrasta con los resultados de su máximo rival. El Barça consiguió terminar la fase liga en quinta posición y ahorrarse la ronda de acceso a la siguiente eliminatoria, aunque lo que más escuece es la comparativa entre las actitudes de un equipo y otro.