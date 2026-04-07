Vida o fracaso del Madrid ante el Bayern

Real Madrid y Bayern de Múnich vuelven a cruzarse en el partido más repetido de las competiciones europeas, sin que en ninguno de sus 28 enfrentamientos se decidiera un título. Los alemanes parten como favoritos en una temporada en la que vuelan en la Bundesliga y en Europa.

El Madrid es todo los contrario. Un equipo tan implosivo como explosivo. Capaz de autodestruirse cuando lo tiene fácil y de reconstruirse cuando le dan por muerto. La Champions es su tabla de salvación en otra temporada que flirtea con el fracaso.

Goles, goles, goles

Será una eliminatoria ofensiva, entre dos armadas que juegan a asaltar porterías cuando les conceden espacios. La mentalidad de este Bayern es embestir sin reservas. El Madrid es consciente del potencial alemán como lo era del que tenía el City, ante el que se agazapó para romper en transiciones.

Este Bayern es menos cerebral que el de Guardiola. Es más ambicioso e impulsivo, incluso suicida desguarneciendo su retaguardia. Un equipo que hace gala de recursos individuales al servicio del compañero. Algo de lo que las estrellas madridistas adolecen.

Kane-Mbappé

Kompany se ha especializado en destruir rivales. El Clásico europeo será su partido 100 al frente del cuadro muniqués, con 300 goles a favor. Una marca que supera esta temporada con 3,47 goles por partido entre Liga y Champions: 132 en 38 duelos.

Kane liderará el ataque de los alemanes tras superar unos problemas físicos. Ha marcado 53 goles en 45 partidos, 1,17 por encuentro, que minimiza los logros de Mbappé, 38 en 36 partidos, 1,05. Un duelo interesante al que se suman Vinícius o Luis Díaz, a los que también hay que dar de comer aparte.

Espectáculo

Cuatro jugadores que aseguran el espectáculo ofensivo, aunque los muniqueses tienen más armas de destrucción masiva con Gnabry, Olise o Musiala, capaces de desestabilizar cualquier defensa si faltan Kane o Luis Díaz.

Vincent Kompany entrenador del Bayern / EFE

Kompany solo tiene la baja de Sven Ulreich, y cuenta con Kane para liderar el ataque, aunque deja en el aire su participación. Va sobrado de recursos en una eliminatoria abierta. El Bayern es el equipo más regular de la temporada, ha sabido mantener esa velocidad de crucero que le convierten en uno de los favoritos a llevarse su séptima ‘orejona’.

Solventes

Arbeloa sí tiene mucho que pensar él solo en su ‘diván gris’. El equipo ha funcionado como un reloj sin sus estrellitas. Le faltaron Mbappé, Bellingham, Carreras o Militao ante el City, y apareció un equipo tan solvente como convincente.

El salmantino debe decidir si cambiar lo que ha funcionado e ilusionado a una afición que lleva años y medio harta de sufrir. Y todo apunta a que lo hará. Florentino vigila, como hizo con Xabi, al que no le sirvió de nada poner a los buenos para acabar en la calle.