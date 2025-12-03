Victoria cara para el Madrid en San Mamés: Trent y Camavinga, lesionados

El Real Madrid fue muy superior al Athletic Club en San Mamés y puso punto final a su mala racha de tres empates consecutivos en LaLiga EA Sports. El equipo de Xabi Alonso se impuso con comodidad en La Catedral en un partido sin historia más allá de los tres puntos sumados por el conjunto merengue, de un nuevo ‘show’ sin sentido de Vinicius Jr con todo resuelto… y dos lesiones que los blancos pueden pagar caras en el tramo final de 2025.

El primero en caer fue Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés encadenó la cuarta titularidad consecutiva y completó una buena primera mitad con asistencia a Mbappé incluida. Poco después del inicio de la reanudación, sin embargo, pidió el cambio tras despejar un balón y notar un pinchazo. Rápidamente se fue al suelo y fue sustituido por Raúl Asencio. A falta de que las pruebas médicas determinen el alcance de los problemas físicos, nuevo contratiempo para un futbolista que no ha tenido un aterrizaje fácil en Madrid.

Diez minutos después, el cuadro merengue lamentó una nueva lesión, en este caso de Eduardo Camavinga. El francés, autor del segundo tanto de la tarde, tuvo que abandonar el partido antes de tiempo por problemas en el tobillo izquierdo tras una entrada de Berenguer. No pudo continuar y Arda Güler entró en su lugar. El turco podría recuperar el protagonismo perdido en caso de que el galo deba estar varias semanas de baja.

Veremos si Xabi Alonso, en rueda de prensa, aclara el estado físico de ambos futbolistas o si el Real Madrid, en las próximas horas, emite algún comunicado médico. El mismo día que parecía que los blancos habían encontrado a algo parecido a un once de gala, dos de los jugadores que lo integraban han sufrido problemas físicos. Por lo pronto, tanto Trent como Camavinga son duda para el duelo ante el Celta del próximo domingo.