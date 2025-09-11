Una de las dos víctimas retira su acusación contra Raúl Asencio

Novedad en el caso de Raúl Asencio, jugador del Real Madrid para el que el 1 de agosto la Fiscalía pidió una pena de prisión de dos años y seis meses y un día por supuestamente compartir un vídeo de contenido sexual de dos mujeres, una menor de 16 años y otra de 18, que desconocían haber sido grabadas.

"Fue un error puntual sin mala intención"

Según ha adelantado la 'Cadena Cope', la víctima de 18 años entiende que "fue un error puntual, sin mala intención, le perdona y retira la acusación contra él". De acuerdo a la información del periodista Ángel García, desvelada en el 'El Partidazo', la víctima habría trasladado esta modificación con un mensaje hacia el jugador del Real Madrid.

“Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria, y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente”, es el mensaje que liberaría al central de una de las partes del proceso, pero no de la otra, que implica a la víctima que, en el momento de la grabación, era menor de edad. De ahí la catalogación del caso como "pornografía infantil".

En otro escrito, Asencio habría reconocido que se equivocó y que ha reparado el daño, de acuerdo a las informaciones de 'Cadena Cope': “Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente”. Esto va en una carta que se ha adjuntado en la acusación.

En revelación de secretos, el perdón del ofendido lo que provoca es la extinción de la acción penal. Esta víctima, sin embargo, prosigue en su acusación contra los otros tres investigados (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez), ya fuera de la estructura del Real Madrid, pero canteranos blancos en el momento de los hechos.

Asencio se "autoincriminó"

A diferencia de ellos, Asencio no mantuvo relaciones consentidas con ellas ni grabó video alguno sin consentimiento. Mientras ellos estaban en la cabaña donde se produjeron los hechos, él se encontraría, según el relato de los hechos, en una piscina exterior. No habría difundido el vídeo en grupos de WhatsApp.

De acuerdo al texto de la Fiscalía, Asencio lo habría mostrado a una tercera persona, siendo consciente de tres circunstancias: que se había grabado sin permiso, que las afectadas habían pedido que se borrara y tampoco se borró y que una de las chicas era menor.

"Asencio le enseña el vídeo al testigo, el testigo hace una declaración en la instrucción y delante del juez absolutamente contundente de cómo le enseña el vídeo y de los detalles que se vieron en ese vídeo", relató Ángel García en Cadena Cope, a la vez que contó cómo Asencio se "autoincriminó".

"Lo hizo cuando el 6 de septiembre, es decir, el día que se pone la denuncia, manda una nota de voz a este mismo amigo diciendo 'Oye hermano, yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan, te lo enseñé antes de que conocieras tú a (nombre de una de las chicas)'. Hay una declaración de un testigo que dice claramente que le enseñó el vídeo y los detalles, y el reconocimiento de él de que se lo enseñó", concluye el periodista, de ahí que el caso siga abierto, a pesar del perdón hacia Asencio de una de las partes.