Asencio, absuelto por el caso del vídeo sexual; los otros tres acusados aceptan un año de cárcel

Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos que dieron origen al procedimiento contra Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, y sus excompañeros Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han confirmado este miércoles ante la jueza que perdonan a los cuatro acusados. Ambas han asegurado durante sus declaraciones que se trata de una decisión tomada libremente. Todo esto después de haber recibido una indemnización económica cuya cantidad no ha trascendido.

El perdón de las dos denunciantes ha tenido consecuencias directas sobre una parte de la acusación. La Fiscalía sostenía contra los cuatro futbolistas un delito de revelación de secretos por la difusión de imágenes de contenido íntimo sin consentimiento. Al haber manifestado las víctimas que perdonan a los acusados, la Fiscalía anunció que la acusación por el delito de revelación de secretos quedaba retirada, por lo que Asencio queda absuelto.

Asencio, durante un partido en el Bernabéu / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Sin embargo, el perdón no afecta a todos los delitos que se juzgan. Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García se enfrentaban también a una acusación por pornografía infantil por la grabación de un vídeo sexual en el que aparece una menor de edad. Raúl Asencio no está acusado de este delito. En este caso, el perdón de la víctima no extingue la posible responsabilidad penal.

Los otros tres acusados han aceptado la pena de un año de prisión que solicitaba la Fiscalía, además de tener que realizar un curso de responsabilización sexual, no poder acercarse a la víctima menor de edad en un periodo de dos años y no poder ejercer ninguna profesión que implique contacto regular con menores en los próximos tres años. A pesar de todo, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García no ingresarán en un centro penitenciario al no tener antecedentes penales y ser una pena menor a dos años de cárcel.

Según ha informado La Provincia, la primera joven declaró ante la jueza que perdonaba a los cuatro acusados y afirmó que había tomado la decisión por voluntad propia. La segunda víctima también confirmó posteriormente su perdón a Asencio, Ruiz, Rodríguez y García. "Lo hago bajo mi voluntad y para que se acabe ya esto", manifestó ante la sala al explicar los motivos de su decisión, según el citado medio.

Durante las declaraciones, las dos jóvenes han relatado cómo descubrieron que podían haber sido grabadas y qué sucedió posteriormente. La Provincia explica que una de ellas aseguró que, después de sospechar de la existencia de las imágenes, los acusados negaron inicialmente las grabaciones, aunque posteriormente, según su testimonio, reconocieron haberlas realizado y aseguraron que habían borrado los archivos delante de ellas.

Las jóvenes también declararon que posteriormente tuvieron conocimiento de que las imágenes podían haber seguido circulando. Una de ellas relató que llegó a saber que otras personas habían recibido el vídeo y que, antes de acudir a la Policía, habló con Raúl Asencio sobre lo ocurrido. Según su versión, el futbolista reconoció haber mostrado las imágenes a su entonces pareja y le aseguró que el vídeo había sido borrado.

Los abogados de los cuatro acusados decidieron no formular preguntas a las jóvenes. Después de un breve receso, las partes comunicaron que habían alcanzado el acuerdo mencionado anteriormente, poniendo fin al juicio.