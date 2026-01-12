"Nadie esperaba que el Real Madrid tomase una decisión tan drástica"

Bombazo en el Real Madrid. Florentino ha tomado la decisión de despedir a Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. El conjunto blanco lo ha anunciado a través de un comunicado oficial, en el que, conjuntamente, ha anunciado a Álvaro Arbeloa como técnico provisional.

La noticia ha pillado a mucha gente a contrapié. No solo por el momento elegido, sino también por el carácter impopular de la decisión en ciertos sectores del madridismo, que no esperaban movimientos inmediatos tras la Supercopa. Especialmente llamativo resulta que el Santiago Bernabéu no haya señalado a Xabi Alonso. El técnico no había sido cuestionado de manera directa por la grada, que había repartido responsabilidades entre jugadores y cuerpo técnico sin un foco claro.

La Supercopa como punto de inflexión

"La Supercopa estaba marcada en rojo en el calendario del Real Madrid. Era una fecha clave, un auténtico deadline para evaluar el rumbo del proyecto y tomar decisiones de peso en función del resultado y, sobre todo, de las sensaciones", comenta en El Programa de Ortega. Sin embargo, las formas no invitaban a pensar que el club fuese a tomar una decisión tan drástica en este punto de la temporada. El discurso oficial transmitía calma y continuidad, pese a que el juego del equipo llevaba semanas generando dudas.

Desde dentro del club, sin embargo, el análisis ha sido distinto. Se entiende que el equipo no ha dado el salto competitivo esperado y que las dudas tácticas y de identidad han ido creciendo con el paso de las semanas.

Ha dolido mucho la derrota en la Final

"La Supercopa, más allá del resultado, ha servido como punto de inflexión. En el club consideran que el margen de reacción se estaba agotando y que prolongar la situación podía comprometer objetivos mayores. Ahora se abre un escenario de incertidumbre inmediata. La planificación deportiva entra en pausa mientras se aclara el futuro del banquillo y se define quién tomará las riendas del vestuario a corto plazo", afirma.

Arbeloa dirigirá la sesión de mañana a las 11 de entrenamiento.