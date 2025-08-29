El viaje más temido del Real Madrid: 14 horas de vuelo a Kazajistán justo antes del Clásico

El Real Madrid volverá a Anfield, volverá a verse las caras ante Pep Guardiola, visitará Da Luz... pero uno de los grandes peligros que tendrán que afrontar será su terrible viaje hasta a Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty, algo que preocupa mucho dentro del seno blanco.

Más de 8.000 kilómetros que lo convertirán en un desplazamiento de más de siete horas en avión para los blancos. De hecho, para ponerlo en contexto, Almaty está rozando la frontera de China y está más cerca de Tokio que de Madrid. Un viaje descomunal.

Este encuentro se convierte en un gran problema para los merengues. No por el nivel del rival, que es el 'a priori' más fácil del 'grupo' blanco, sino por todo lo que implicará este trayecto. El viaje podría desgastar mucho al Real Madrid en plena lucha en otras competiciones.

El Barça, muy atento

Una de las peores casuísticas posibles para el Real Madrid sería que el encuentro en Kazajistán cayera la misma semana del clásico. Algo difícil, pero totalmente probable.

El próximo sábado la UEFA hará oficial el calendario de los encuentros de la Champions y una de esas fechas será el 21 o 22 de octubre, mientras que el Madrid - Barça se jugará seguro ese fin de semana. Esto podría ser catastrófico para los blancos que llegarían al duelo más importante de la temporada tras hacer más de 14 horas de vuelo entre la ida y la vuelta. Una salvajada.

Entre los otros encuentros difíciles que podrían afectar al Madrid serían los dos partidos contra el Villarreal. La jornada dos de la Champions será la misma semana que el Real Madrid - Villarreal, mientras que la séptima será pocos días antes del Villarreal - Real Madrid en La Cerámica. Dos encuentros muy complicados.

Lo que está claro es que las 14 horas de vuelo van a afectar a la planificación de los encuentros de esa semana, pero solo queda saber... ¿Entre que partidos le tocará al Real Madrid viajar a Almaty?

Mucho frío

Otro inconveniente que tendrán los blancos será en su llegada a Kazajistán. Si el encuentro cae en las últimas jornadas de la fase liga de la Champions, el Madrid podría vivir un encuentro en unas condiciones climáticas complicadas. La temperatura mínima media en Almaty durante el mes de enero es de -10 grados....