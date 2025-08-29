Vía libre para Vinicius

Vinicius Jr. es un futbolista que ha tenido líos con muchas aficiones y rivales, pero seguramente uno de los más recordados son sus piques con Pablo Maffeo. Los dos jugadores se han mostrado muy intensos en los partidos pasados entre Real Madrid y Mallorca; este sábado los dos equipos se vuelven a ver las caras, pero el brasileño no tendrá a su pareja de baile habitual.

Los bermellones visitarán el Santiago Bernabéu con un punto de seis posibles y con el mercado de fichajes aún por resolver. De hecho, una de estas operaciones que sigue en el limbo es la que involucra al lateral internacional con Argentina. Maffeo quiere salir del Mallorca y terminó encarándose con la afición en el último encuentro de la temporada pasada.

Vinicius y Maffeo, durante el partido / Movistar+

Desde ese día su salida parecía cuestión de días, pero se ha enquistado. Maffeo jugó algún minuto en la pretemporada mallorquinista, pero desde el inicio de la competición oficial se ha entrenado al margen del grupo y no se le espera en Madrid.

Su puesto en Son Moix ya tiene nuevo dueño: Mateu Jaume Morey. El excanterano del Barça será el encargado de defender a Vinicius Jr. y llega en un gran momento de forma tras marcar el gol del empate contra el Celta en el último minuto. Eso sí, en Mallorca explican que Arrasate estaría pensando en poner a Martin Valjent como lateral derecho para cubrir al brasileño. Un perfil mucho más defensivo que el de Petra y que podría ser la baza guardada del técnico vasco para intentar asaltar el Bernabéu por primera vez desde 2009.

Mucha tensión entre ambos

La historia de ambos empezó hace bastantes años. En cada encuentro entre los dos equipos, el de Sant Joan Despí ha sido el encargado de controlar al brasileño y Maffeo sabe que la mejor manera era sacar del encuentro a Vinicius.

A la mínima que había un encontronazo entre los dos, se mascaba la tragedia. Gestos, insultos, patadas... entre los dos ha pasado de todo. Durante un encuentro, el mallorquinista hizo el gesto de llorar mirando a Vini mientras pedía un penalti. Por su parte, el brasileño le dijo: "Eres malísimo y te vas a casa", tras las semifinales de la pasada Supercopa de España.

El gesto viral de Maffeo al brasileño / DAZN

Fuera de los terrenos de juego, Maffeo ha sido el que ha llevado la voz cantante en este duelo. En cada ocasión que tenía, aprovechaba para tirar una puyita al brasileño, como: "Es que Vinicius llora mucho". "Todo de cachondeo, que luego sale en la prensa de Madrid y aguántalo", aclaró Raillo en un show de humor en el que participaron los dos.

Maffeo llegó a explicar en alguna ocasión que estos piques con Vini le habían quitado la oportunidad de ir convocado con la selección española y que por ese motivo tuvo que decantarse por Argentina.

El futuro del lateral es incierto. El Mallorca pide unos 8 millones, precio que ningún equipo ha puesto por ahora, pero lo más seguro es que el sábado 30 de agosto no juegue en el Bernabéu y no pueda tener su último baile con Vinicius.