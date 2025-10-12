“Nunca vi una mentalidad como la de Endrick”

Endrick vive en una encrucijada. Sus datos desde que llegó al Real Madrid en el verano del 2024 son inquietantes. Ha jugado el 12,13% de los minutos posibles, menos que el tiempo que ha estado lesionado, 15,38%. Ha sido titular 8 partidos de 78, aunque ha participado en 37. Sin embargo, ha rentabilizado con goles sus escasas apariciones, uno cada 121 minutos, con siete en total.

Personalidad

Si alguien conoce bien al delantero de Taguatinga es su primer entrenador Eduardo Alemao, al que conoció con 11 años para adiestrarlo hasta los 14. “Lo trajimos de prueba tras ver unos videos con el Brasilia. En los primeros entrenamientos demostró de lo que era capaz de hacer. Terminó siendo aprobado. Lo que más nos llamó la atención fue su personalidad”, resalta en una entrevista en ‘AS’.

“Su mentalidad es algo que nunca vi”, confiesa Alemao, una característica que demuestra desde que llegó al Real Madrid. Su objetivo es “triunfar” en el equipo blanco donde espera “estar toda la vida”. Sin embargo, la temporada no ha empezado bien para él, con más competencia que el curso pasado y con un entrenador nuevo, Xabi Alonso, con el que todavía no ha jugado.

Impulsivo

Una situación que invita a pensar en una posible cesión en enero para no frenar su crecimiento. Sin embargo, Alemao no lo ve. “Creo que confía en que conseguirá hacerse un hueco con pocos minutos. Debe seguir intentándolo”, afirma y lo explica: “Cuando va al Madrid, sabía que iba a ser muy difícil. Es un club gigantesco. Pero con tiempo, él va a ganarse un hueco. Tengo mucha confianza de que va a ser muy importante”.

Por último, hace una descripción de las condiciones del brasileño: “Hacía pocos goles, pero era determinante. Tiene una mentalidad fuerte con poder de decisión. A veces parece que tiene el gol entre ceja y ceja, es un poco impulsivo y no mira a su alrededor. Pero fue enseñado así. Solo mira al frente y al gol, es difícil que mire a su alrededor”.