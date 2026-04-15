CHAMPIONS LEAGUE
Otra vez un portero contra el Madrid: ¡Error insólito de Neuer!
No había pasado ni un solo minuto cuando el guardameta del Bayern le regaló el gol a Arda Güler para igualar la eliminatoria en el Allianz Arena
Parecía que el Real Madrid lo tendría muy difícil para remontar la eliminatoria en el Allianz Arena, pero Manuel Neuer se encargó de ponerle las cosas más fáciles antes del primer minuto de partido. Los blancos se adelantaron en el encuentro a los 34 segundos gracias a un error insólito del guardameta alemán.
Cuando todo estaba en calma y el Bayern disfrutaba de su primera posesión del partido, Neuer recibió el balón en el área e intentó filtrar un pase interior que se convirtió en un regalo para Arda Güler. El turco no perdonó y, con habilidad, marcó a puerta vacía para poner el 1-0.
Los errores de los guardametas ante el Madrid se han convertido en la tónica habitual desde hace años en la Champions League. Ulreich, Karius, Donnarumma, Mendy y Neuer, que ya tuvo un error en las semifinales de la temporada 2023/24 y que volvió a repetir como protagonista en negativo este miércoles.
A pesar de todo, la alegría no le duró mucho a los de Arbeloa. Parecía que el gol era un jarro de agua fría para los locales, pero lejos de hundirse, los de Kompany igualaron el encuentro con un córner en el que Lunin pudo hacer mucho más.
Un empate tempranero que puso las cosas en su sitio y devolvió la ventaja global a un Bayern que salió a mandar en el partido, a pesar de que Neuer se empeñara en darle vida a la eliminatoria desde el primer momento ante la inoperancia de un Real Madrid que, sin capacidad de robo, no supo muy bien que hacer en los primeros minutos del partido.
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