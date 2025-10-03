El vestuario del Real Madrid, más unido que nunca

El Real Madrid ha vivido una semana convulsa tras la debacle ante el Atlético de Madrid (5-2). Además, el club blanco tuvo que viajar hasta Kazajistán, unos 6.400 kilómetros de Madrid, para enfrentarse al Kairat Almaty en un duelo histórico de la Champions League para los locales. El equipo de Xabi Alonso resolvió el partido con facilidad (0-5), pero las dudas en torno al proyecto siguen presentes.

Mañana a las 21 horas, el Real Madrid tiene un partido decisivo contra uno de los equipos más en forma de toda LaLiga EA Sports: el Villarreal, entrenado por Marcelino García Toral. Los blancos jugarán ante su afición, que espera celebrar un triunfo viendo a su equipo desplegar un gran nivel de juego. Aunque el club groguet no se lo pondrá nada fácil.

La plantilla, más unida que nunca

Gracias a las redes sociales de Vinicius, se ha podido ver que parte de la plantilla del Real Madrid están disfrutando juntos de su tiempo libre en la habitación, jugando a la PlayStation.

El brasileño compartió la imagen - en la que se pueden ver a Asensio, Huijsen, Franco Mastantuono, Brahim Díaz, Endrick y Fede Valverde - con el mensaje: "My team", que en castellano significa "mi equipo".

Una imagen que demuestra que el vestuario del Real Madrid está más unido que nunca tras una semana en la que se había hablado de posibles roces entre ellos.

Vinicius, en Instagram / Sport

Uno de los protagonistas de la semana ha sido Fede Valverde, por sus declaraciones en la previa del partido de la Champions League sobre Xabi Alonso y la posibilidad de jugar en lateral derecho. Tanto que tuvo que emitir un comunicado.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", comentó, entre otras cosas.