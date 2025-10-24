El vestuario del Real Madrid siente "falta de respeto" de Lamine Yamal

El primer clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona el domingo en el Santiago Bernabéu, llega marcado por una frase de Lamine Yamal en el entorno de la 'Kings League', cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que "roban y se quejan", en unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una "falta de respeto".

Horas después de las declaraciones de Lamine Yamal en un encuentro distendido en el que también participaba Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, las declaraciones fueron comentadas por los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, según apuntan a EFE fuentes del club blanco.

Lamine, muy sonriente ante Ibai Llanos / Kings League

Las palabras de Lamine Yamal han generado "hastío" en la plantilla del Real Madrid, pero no sorprenden a un vestuario en el que hay jugadores, como Dani Carvajal o Dean Huijsen, que son compañeros de la joven estrella del Barcelona en la selección española.

Los jugadores del Real Madrid entienden que Lamine Yamal no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales y le ven como un "mal compañero", entendiendo que sus palabras son una provocación más de una manera de comportarse que nadie en el Barcelona encuentra la forma de ponerle freno.