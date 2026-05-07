El vestuario del Real Madrid es un polvorín: peleas entre jugadores, padres llamando a Florentino y Mbappé, a su bola

En Madrid todo ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Si nos remontamos a dos años atrás, el conjunto blanco estaba a las puertas de otra final de Champions y con la Liga muy encarrilada. Un doblete que hacía soñar a la afición y que tenía a todo el mundo feliz. El 'poder de la amistad' guiaba al vestuario de Carlo Ancelotti. Todo era felicidad, pero dos años después nos encontramos con todo lo contrario.

Los blancos sumarán su segundo curso seguido sin ningún título importante; podrían ver en directo cómo el Barça levante el título de Liga y, sobre todo, el vestuario es un polvorín. Enfrentamientos entre jugadores, futbolistas que no dirigen la palabra al entrenador, celos por los privilegios de algunos... Todo esto obligará a Florentino a actuar, a recuperar su mejor versión para decidir el futuro del club blanco. Este verano puede ser el más importante de la entidad madridista en los últimos 10 años.

Dos bandos claros y seis jugadores sin hablar con Arbeloa

Hay dos bandos claros y diferenciados dentro del propio Real Madrid: los defensores de Arbeloa y los antiArbeloa. Este último grupo es uno de los que más está complicando la vida al salmantino desde su llegada y sobretodo en estos últimos meses de competición. La salida de Xabi Alonso fue el detonante para terminar de aumentar una grieta que ya existía en el vestuario merengue.

El salmantino se ha ganado muchos enemigos desde su llegada al primer equipo. Entre ellos el capitán, Dani Carvajal. Las rencillas de su pasado y los pocos minutos que Arbeloa le ha dado al lateral han terminado por cortar la relación. Algo similar a lo que le ha pasado a Ceballos, mientras que Carreras o Asencio han desaparecido del once titular.

Álvaro Arbeloa conversando con Carvajal en el banquillo / SPORT.es

Cada vez existe más tensión dentro de un vestuario que está a punto de explotar. Las diferencias entre jugadores y entrenador son muy claras. De hecho, el MARCA explicó que la situación de Arbeloa es muy delicada. Hasta seis futbolistas no le dirigen la palabra a su técnico.

Las noticias no paran de salir y tampoco dejan bien al Madrid como institución. En la cadena COPE afirmaron que los padres de un defensa y un centrocampista del Madrid llamaron a Florentino Pérez porque sus hijos no estaban jugando lo que merecían. Como si fuera el patio del colegio. Al presidente blanco se le ha ido de las manos la plantilla, una situación muy similar a la que le hizo dimitir en 2006.

Las actitudes de Mbappé molestan a sus compañeros

Otro foco claro de conflictos en Madrid es la figura de Kylian Mbappé. El francés no entendió el despido de Xabi Alonso, uno de sus principales valedores. Desde la salida del vasco, Mbappé empezó a dejar de aplicarse como antes. Sus números y su rendimiento ha bajado, pero todo ha terminado por explotar tras su última lesión.

Al vestuario blanco le molestó mucho la salida de Mbappé con su pareja a Italia mientras los blancos se estaban jugando perder la Liga en el RCDE Stadium. Los blancos dudan del compromiso de su compañero y muchos jugadores no toleran esas actitudes.

Mbappé y Vinícius celebración / EFE

Según L'Équipe, Mbappé ha mostrado una actitud muy egocéntrica dentro y fuera del campo, lo que ha generado malestar en el club. Se le han concedido privilegios que molestan al resto del equipo y explicaron unas faltas de respeto a un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento. La llegada de Mbappé al Madrid lo ha cambiado todo. La afición tampoco aguanta al francés y ya se han abierto campañas apra que el jugador deje el club. El próximo jueves los blancos jugaran en el Bernabéu, veremos como reciben al delantero tras estas últimas polémicas. El resultado y su actuación en el Clásico pueden ser determinantes.

El vestuario blanco se convierte en la UFC

Para certificar el mal ambiente que existe en el vestuario solo se tienen que ver las dos noticias que han saltado estos últimos días. Dos peleas entre futbolistas que lo han hecho saltar todo por los aires. Carreras confirmó el pasado martes que el bofetón de Rüdiger fue real en un comunicado, aunque aclaró que todo estaba ya solucionado.

Álvaro Carreras ha ido a menos desde que llegó al Real Madrid / Europa Press

También tuvieron de las suyas Tchouameni y Valverde. Una discusión terminó en una bronca brutal entre los dos jugadores y según lo que se explica en Madrid fue especialmente desagradable. Todo empezó con una falta en un entrenamiento y el tono fue subiendo hasta llegar a uno de los momentos más tensos vividos en Valdebebas.

El Clásico de este domingo puede terminar de dimitar un vestuario que hace tiempo que no está unido. Un Real Madrid que desea con todas sus fuerzas que termine ya esta temporada, porque cada día que pasa más tensión se genera.